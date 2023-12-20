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中國加大力道介入選舉！　美情報機構：北京默許干預多場

▲十九大,習近平（圖／達志影像／美聯社）

▲美國情報單位密切關注中國與俄羅斯如何干預明年總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國情報機構近日公布一份報告，當中指出美國2022年的選舉受到中國政府的擴大影響，情報官員正試圖了解北京是否準備在明年的總統選舉中，進一步加強相關介入選舉的活動。

《紐約時報》報導，美國情報機構並未在2022年的選舉中，發現外國直接針對美國的干預行動，就像俄羅斯影響2016年總統大選那樣。然而報告指出，美國政府發現許多國家參與了某種影響美國選舉的行動。

報告指出，中國當局默許多場影響美國2022年政治競選的行動。

美國情報單位已開始針對2024年總統大選可能受到外部的影響進行準備，官員估計這次重大選舉將會吸引中國與俄羅斯展開重大行動。

美國網路司令部負責人、國安局局長保羅仲宗根（Paul Miki Nakasone）表示，他旗下2個機構共50人正對此進行討論，其中一個主要問題是，中國是會加大影響力度，還是會改變策略，「中國在2024年扮演什麼角色」，介入的方式又是如何，「會是俄羅斯模式嗎？還是跟2022一樣？還是以前我們沒見過的模式？」

報告發現，紐約州一位國會議員參選人因為支持中國80年代的敏感民運活動，而被中國極力反對與影響。中國主要關注少數幾場選舉，長期指導方針為打擊反中國的美國參選人，而且因為他們相信美國國會是「反中活動的場所」，因此國會更是他們的關切重點。

中國的宣傳活動主要是把美國描繪成一個混亂、效率低以及缺乏代表性的國家，但中國當局並未授權採取全面行動，因為他們擔心事跡暴露產生的後果。然而報告指出，中國在2022年對美國選舉的干預超越2020年，因為他們不覺得拜登政府會像當初擔心的那樣，對他們祭出嚴厲的報復。

保羅仲宗根指出，中國近2年持續嘗試用AI人工智慧傳播假訊息，俄羅斯則將注意力放在削弱美國對烏克蘭的支持。情報單位得出的結論為，外國政府基本上已經放棄直接篡改投票或入侵選舉基礎措施的嘗試，因為他們影響投票的方式更有效。

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