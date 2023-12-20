最冷時刻還沒到！寒流周五清晨達最強「探7度」　下周迎2波冷氣團

▲入冬首波寒流強襲，周五清晨達最強，也是最冷時刻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)氣溫持續下滑，這波寒流預估周五清晨達到最強，也是最冷時刻，北部局部地區低溫下探7到8度，高山有機會出現冰霰或降雪。周日和下周三還有2波冷空氣南下，預測大約是冷氣團等級。

天氣風險公司分析師李至晟表示，隨大陸高壓南下，昨天到今天清晨各地氣溫一路下滑，西半部大致在15到17度，空曠地區低個1到2度，只有台東、恆春還有局部維持20度左右；除迎風面北部、東半部有地形性降雨外，較意外的是南海水氣比預期多，南部天氣由原本多雲轉短暫小雨或毛毛雨，預測白天會朝東方海面遠離，午後恢復典型東北季風天氣型態。

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李至晟表示提醒，今天氣溫還再下降，到了入夜中北部、宜蘭會來到12到14度，南部大約14到16度，越晚越冷。

李至晟強調，這波寒流預測會在周五清晨達到最強，首當其衝的北部平地低溫9到10度，局部會更低個1到2度；加上水氣偏多，會是相當濕冷天氣。

中南部則要留意今天這波雲雨通過後，中層會進一步轉乾，周四晚間到周五清晨天空雲量相當少，有利輻射冷卻，不排除內陸郊區在清晨前後氣溫也會短暫接近10度，越往南或越往海邊走氣溫就比較高，預測最低11到14度。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周五白天寒流減弱，李至晟表示，預測在周日、下周三又有兩波比較弱的冷空氣南下，目前看來大約是冷氣團的等級，可以等到時間近一點再觀察。

至於高山情況，李至晟表示，目前雖水氣多，但山區還沒有降到0度以下，所以沒有降雪；下一波水氣會在周五白天寒流減弱後北上，水氣跟冷空氣有點錯開，中南部3000甚至3500公尺以上高山才夠冷，比較有機會看到結冰或降雪；條件比較好的是在北部到宜花一帶，因為水氣充足，今晚起2000公尺以上山區就開始有機會看到結冰，周四到周五看到雪或霰之類固態降水機會最高。周末隨寒流減弱，又會轉為降雨為主天氣。