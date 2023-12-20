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控2女直播主國外拍片站三七步瞪人　遊客氣罵：丟台灣人的臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名遊客聲稱，到國外旅遊遇到2名沒水準的女主播主，雖然對方事先有跟店家說好，但當時店裡還有其他客人在購物，攝影器材擺完客人走路都有問題，她們竟然還站三七步瞪人，讓他感到很傻眼，「到國外去拜託有點禮貌好嗎？丟台灣人的臉。」不過，由於文章內並無詳細的時間、地點或其他資訊佐證，網友們的留言大多不挺原PO。

▲直播,網紅,網美,主播,直播主示意圖。（圖／CFP）

▲原PO抱怨在國外遇到沒水準的女直播主。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社App「匿名公社」發文聲稱，開心到國外玩卻遇到沒水準的女直播主，超讓人「倒彈」，雖然對方事先有跟店家說好，但一進門大包包就甩到他，女直播主只是回頭看了一眼，沒有道歉，接著就在店裡架設燈架、腳架，當時還有其他客人在購物，加上店內空間不大，器材擺完別說挑選商品了，連走路都有問題。

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原PO接著說道，之後還有一些當地人想要入店買東西，2名女直播主竟然直接站三七步瞪人，讓他乾脆東西一放決定不買了，「要不是手機快沒電，還要導航坐車回飯店，我一定會把妳們的嘴臉都錄起來。到國外去拜託有點禮貌好嗎？丟台灣人的臉。」

不過，原PO這篇討拍文公開之後，網友們卻大多不挺，因為文中不僅沒有詳細的時間、地點，也沒有圖片或其他資訊佐證，光憑原PO的單方面說詞，實在難以令人信服，「沒圖沒真相」、「又不說是誰，發這什麼文，發火大的嗎」、「你發這文有跟沒有一樣」。

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