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社會 社會焦點 保障人權

台南男「不爽狗被打」壓制醉鄰居！竟釀人命　法院裁定羈押

記者閔文昱／綜合報導 

台南60歲蔡姓男子19日凌晨酒後回家後，因不滿鄰居鄭男的狗對他吠叫，憤而拿棍子瘋狂打狗，被鄭男發現後壓制在地，最後不幸死亡。警方調查後依傷害致死罪嫌，將鄭移送台南地檢署偵辦，檢方訊後認鄭涉犯傷害致死罪嫌，向法院聲押禁見，晚間裁押獲准。

據了解，蔡男18日晚上前往安南海佃路與友人一起喝酒，直到19日凌晨零時才搭計程車回家，疑酒醉步履不穩，被66歲鄭姓男子的狗不斷吠叫，因此不滿持木棍打狗。

▲台南60歲蔡姓男子疑不滿鄰居狗對他吠叫，持棍打狗，66歲鄭姓男子見狀上前制止雙生肢體衝突，鄭男見蔡男跌倒在地，即上前坐在蔡男身上壓制，惟造成蔡男死亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲蔡姓男子持棍歐打鄰居鄭男的狗，遭鄭男壓制後身亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭男發現後持鋸子上前與蔡理論，兩人發生肢體衝突，鄭男疑持鋸柄毆打蔡男頭部，才會造成蔡男頭部有傷，蔡男跌倒後鄭男又坐在其身上壓制，直到蔡男失去生命跡象。警方獲報後，立即通報119出動救護車將蔡男送往台南市立安南醫院急救，仍回天乏術不治死亡；鄭男則被依傷害致死罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲台南60歲蔡姓男子疑不滿鄰居狗對他吠叫，持棍打狗，66歲鄭姓男子見狀上前制止雙生肢體衝突，鄭男見蔡男跌倒在地，即上前坐在蔡男身上壓制，惟造成蔡男死亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地院指出，依據羈押聲請書及證人證述、物證，足認鄭男涉犯傷害致人於死罪嫌疑重大，但鄭男否認犯行，有規避刑責情形，且鄭男所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，規避追訴、審判程序的可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，因此認有羈押必要，應予羈押。

▲台南60歲蔡姓男子疑不滿鄰居狗對他吠叫，持棍打狗，66歲鄭姓男子見狀上前制止雙生肢體衝突，鄭男見蔡男跌倒在地，即上前坐在蔡男身上壓制，惟造成蔡男死亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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