「2分鐘打狗影片」引眾怒　虐狗男辯：牠狂吠害老婆跌倒

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲日南地區傳出虐狗事件，一名騎自行車的男子，拿拖鞋狠打綁在騎樓的狗，有民眾將監視器影像PO網，引起網友眾怒。警方獲報積極追查，查出1名涉案的60歲涉案的鄭姓男子，訊後將依違反動保法移送台中市動保處裁罰。據悉，鄭妻日前行經該處被狗嚇到跌倒，造成臉、手有傷勢，鄭為替妻子出氣才動手打狗。

▲男子拿拖鞋猛打綁在騎樓的小黃狗。（圖／截取自臉書社團日南幼獅工業區）

根據監視器畫面顯示，鄭男騎自行車騎上騎樓，下車緩緩走向綁在騎樓的小黃狗，先是用手指著狗，隨後拿起拖鞋瘋狂打狗，狗因為被綁著，只能任由鄭男擺佈，影片長度約2分多鐘。

▲被綁住的小黃狗只能挨打。（圖／截取自臉書社團日南幼獅工業區）

影片被民眾PO網，引起網友眾怒，紛紛指責鄭男行為；也有民眾指出，是日前鄭妻被狗狂吠嚇到跌倒，造成臉擦傷、手扭到，鄭男一時氣憤才會動手，但網友認為不該因此就打狗，應找狗主人或請警方處理。

▲民眾指出，鄭妻日前被狗嚇到跌倒受傷，鄭男才會前往出氣。（圖／截取自臉書社團日南幼獅工業區）

台中市大甲警分局表示，獲報後立即成立專案小組查緝，經調閱監視器影像，鎖定1名60歲鄭姓男子，今日通知到案，後續將檢據相關事證宜請農業局動保處裁罰。

大甲警分局呼籲，民眾應愛護動物及尊重動物生命，並提醒民眾「動物保護法」已針對虐待動物致死或重傷等行為提高罰鍰及納入刑罰，最高可處100萬元罰鍰或1年以下有期徒刑。民眾切勿因宣洩情緒或其他原因而任意傷害寵物或流浪動物，如發現虐待動物案件，可向各縣（市）政府的動物保護主管機關或單位檢舉。

台中市動保處長林儒良表示，該男子行為應是故意傷害，將依據動保法開罰1萬5000元到7萬5000罰鍰，後續派員了解小黃狗的傷勢；若是小黃狗的傷勢嚴重或是死亡，將處2年以下有期徒刑，併科20萬以上、200萬以下罰金。

