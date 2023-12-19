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社會 社會焦點 保障人權

疑女友劈腿狗繩勒她「膠帶綑8圈奪命」　男逃1300Km被捕...判無期

▲高雄高分院判處涉嫌協助淫保全囚禁少女的2名共犯徒刑（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣邱姓男子（70歲）2020年間懷疑50多歲的女友另結新歡，購買攜帶遛狗繩、膠帶及刀子，在旅社內將女友以狗繩勒昏後，再以膠布黏貼她口鼻8層，致她窒息死亡，事後他逃亡了1300多公里才被捕，被屏東檢方依殺人罪送辦。屏東地方法院一審依殺人罪判處他無期徒刑，全案上訴後，高雄高分院今（19）日上午宣判，維持無期徒刑決，而邱男也罕見當庭表示放棄上訴。

判決書指出，邱姓男子於2020年9月初，懷疑林姓女友另結新歡，心生怨妒。同年9月15日二人相約在屏東市某旅社見面，邱男於當日16時45分左右，攜帶遛狗繩、膠帶及刀子，抵達該旅社房間內。

林女則在當天17時20分左右進入該房間，2人隨後發生爭吵，邱男認為雙方感情已難挽回，於半小時後，拿出打有活結的遛狗繩，套在林女頸部並用力緊勒，直到林女失去意識，再使用膠帶纏繞、緊貼林女口鼻共8層，導致林女腦部缺氧窒息死亡。案發後，邱男取走林女耳上現金1300元及手機後逃逸。

邱男一路從屏東沿台東、花蓮北上，繞了大半個台灣後，躲在豐原的旅社內，3天後被屏東警方循線逮捕，檢方偵結也以殺人罪將他起訴。

一審時，屏東地院法官認為，以邱男智識程度、生活狀況等一切情況，並考量被害人親屬的意見後，認為如果只判處被告10到15年的有期徒刑仍然太輕；又考慮他現在已經將近70歲，而無期徒刑依法必須執行超過25年，而且有悛悔實據者，才有假釋出監的可能，所以判處被告無期徒刑，已經足以使被告與社會長期隔離到其超過90歲，縱使其到時假釋出監，再犯的危險性應該也已經明顯降低，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

全案上訴二審後，高雄高分院今日上午進行視訊宣判，合議庭認為原審認事用法並無不妥，因此駁回上訴，維持無期徒刑的判決刑度，全案仍可上訴，但邱男罕見的表明將不再上訴，不過，檢察官仍可決定是否要上訴。

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