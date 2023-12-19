「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點　PTT驚：全消失了

▲「賴皮寮」登上前天的Google搜尋趨勢冠軍。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德「萬里老家違建爭議」持續延燒，除了被譏諷成打卡新景點「賴皮寮」，甚至登上前天的Google搜尋趨勢冠軍。對此，PTT熱議不斷，一票鄉民笑虧，「賴皮寮真的要成為世界知名觀光景點了！」然而，不少人今日搜尋相關景點，發現全部都消失了。

網友昨在PTT發文提到，前天（17日）的Google搜尋趨勢排行榜，「賴皮寮」以兩萬筆以上的懸殊差距，擊敗阿傑、象鼻岩斷掉和戴資穎年終賽。

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他不禁嘲諷直呼，「再繼續發展下去，賴皮寮成為世界知名觀光景點...指日可待！而且Google Maps上還有各種奇妙的景點。」

▲▼出現各種相關景點。（圖／翻攝自PTT）

從截圖中可見，賴清德萬里老家附近，被許多網友惡搞標出新景點，像是「賴皮溪」、「賴皮店到店」、「賴皮の森」、「賴皮籃球框」等；不過經《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋，已經搜不到相關景點了。

對此，鄉民洗版回應，「開工囉」、「待會就404了」、「明天搜查Google，還敢皮」、「恭喜冠軍」、「流量就這麼來的」、「一堆好笑的景點」、「賴皮水溪什麼鬼」、「知名打卡地標」。

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