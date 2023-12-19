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聖誕節要到了！LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

▲LINE耶誕節特效登場。（圖／LINE）

▲LINE聖誕節特效登場。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

一年又過去了，每到年末，LINE都會推出特別的特效或活動，作為給用戶們的聖誕禮物，今年除了聖誕節聊天室特效外，還有一些應景的小驚喜。今年的聖誕節聊天室特效關鍵字，在LINE聊天室中輸入「聖誕」、「馴鹿」、「叮叮噹」任一組關鍵字，就可以看到熊大、兔兔、莎莉現身慶祝聖誕。

聖誕節特效限定期間，台灣時間 12 月 19 日 10:00 至 26 日 10:00 為止。聖誕節聊天室特效適用版本，LINE iOS 9.15.0 ( 含）以上、LINE Android 10.2.0 ( 含）以上，且 Android OS 7.1 以上、LINE 電腦版版本需為 5.19.0 以上。

如果手機 LINE 版本為 12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息就能重複欣賞聖誕節特效。

聊天室下雪

除此之外，聊天室也推出飄雪特效，LINE表示，傳說在下初雪那天許的願都會成真，台灣很難見到實體的雪，那就到LINE聊天室賞雪。

下雪特效限定期間LINE iOS / Android 12 月 25 日 00:00 至 23:59、 LINE 電腦版12 月 22日 17:00 至 26 日10:00 為止。下雪特效適用版本LINE iOS 9.15.0 ( 含）以上、LINE Android 10.2.0 ( 含）以上，且 Android OS 7.1 以上、LINE電腦版版本需為 4.8.0 以上。

▲個人主頁上會出現耶誕老人。（圖／LINE）

▲個人主頁上會出現聖誕老人。（圖／LINE）

主頁聖誕老公公特效

到煙囪找聖誕老公公已經是過去式，LINE表示，可以一起到主頁迎接聖誕老公公的到來。主頁特效限定版本只要iOS 以及 Android LINE 版本10.17.0 以上，且 Android OS 7.1 以上，就可以使用。主頁特效期間限定時間為 12 月 23 日 12:00 至 25 日 13:59。

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關鍵字：

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