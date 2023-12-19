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黑人告大牙吞敗！　網友灌爆臉書「狂噴4字」開酸

陳建州對大牙提告妨害名譽，北檢偵查19日做出不起訴處分。（本刊資料照）

▲陳建州對大牙提告妨害名譽，北檢偵查今日做出不起訴處分。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

「大牙」周宜霈，日前在臉書發文控訴遭到「黑人」陳建州性騷擾，挨告妨害名譽，全案偵查後今（19）日以不起訴處分。大牙今日也回應表示：「一直都相信正義會來。」敗訴的黑人則靜悄悄，至今未發布新動態，與過往的高調行徑反差甚大，許多網友湧入他的臉書，留言「法院認證」4字酸爆他。

陳建州的臉書最新貼文停留在12月15日，內容為岳母的告別式影片，今日敗訴後，眾多網友到他臉書留言開酸，「大牙加油！法院認證」、「法院認證 笑死」、「法院認證 可憐哪」、「司法正義判決」、「檢方認為大牙遭騷擾不是憑空捏造的」、「恭喜法院認證???? 好色喔國父」、「敗訴」、「法院認證性騷犯。這樣的女婿真的給范媽媽蒙羞了。黑人要真心懺悔啊！」

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網友湧入陳建州臉書狂酸「法院認證」。（翻攝黑人陳建州臉書）

▲網友湧入陳建州臉書狂酸「法院認證」。（翻攝黑人陳建州臉書）

大牙稍早則在臉書發文：「對比昨天的溫度，今天又降溫了，但是我心裡是暖的，而且很暖。一直都相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的您們。我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在me too 裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」

北檢不起訴書指出，大牙6月於MeToo運動中指控，2014年在香港飯店房間遭黑人硬闖，遭其熊抱，黑人更對她說，要不要「鬆一下」「試過搞不好你會喜歡」「妳范范姐就很不愛這種事啊」。面對指控，黑人全盤否認，提告民事求償1千萬後撤告，改提刑事告訴。

全案經北檢調查，2度傳雙方出庭說明，並傳訊5名證人協助釐清案情後，認為大牙「遭騷擾不是故意捏造虛偽」。今天偵結，對大牙做出不起訴處分。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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