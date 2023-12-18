家有失智或失能者　台東縣府：可透過「輔助宣告」保障權利

▲台東縣政府提醒家有失智或失能者，可透過「輔助宣告」保障權利免於受害。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣內一位偏鄉老人送餐服務員阿昌，前陣子在送餐路程中突然覺得劇烈頭疼，緊急送醫後判定為腦出血，影響認知及表達能力，阿昌妻子自此一個人要辛苦扛起撫育4名子女及照顧阿昌的責任，台東縣政府表示，為減輕經濟負擔前去申請低收入戶證明時，不料卻因阿昌無法清楚意思表達以致無法申請，幸好在社工指導下，阿昌妻子向法院聲請「輔助宣告」，經由法院裁定由妻子擔任阿昌的輔助人，以「協助」阿昌管理財產與生活安排。

台東縣政府社會處處長陳淑蘭表示，「輔助宣告」緣自「民法第15之1條第1項」，是指當親友因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構向居住地法院提出輔助宣告聲請。經過法院裁定後，受輔助宣告之人在辦理簽約、借貸等行為時都需要得到輔助人事前同意或事後許可才得以生效，如此一來也可避免權益受損。

社會處進一步說明，「監護宣告」及「輔助宣告」是老人及身障礙者的法律保護傘。當民眾無法獨立處理個人事務時，可依其程度聲請監護或輔助宣告，透過監護人協助其生活及財產管理，或由輔助人對於特定重要之法律行為時行使同意權，以維護其身體、生活及財產安全之保護，通過了解這一程序及其影響，更可以保障弱勢羣體的權益，確保社會的公平和正義。有關於成人輔助宣告等相關資訊可請向社團法人台灣安心家庭關懷協會(電話：089-346732)或台東縣政府社會處洽詢。