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衛福部立台東醫院成功分院獲補助　全新大腸內視鏡檢查儀器啟用

▲台東縣衛生局。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣衛生局補助衛福部立台東醫院成功分院全新大腸內視鏡檢查儀器 。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了提供海岸線居民醫療需求並提升篩檢的精確性，台東縣衛生局挹注經費補助衛生福利部台東醫院成功分院購置新型大腸內視鏡檢查儀器取代原舊型儀器，並自18日起已正式啟用，同時開設每週2診次的肝膽腸胃科消化外科門診以及每週1至2診次的消化道內視鏡檢查，海岸線民眾可以就近接受醫療服務。

台東縣衛生局局長孫國平表示，根據110年全國資料顯示，大腸癌於全國十大癌症發生率位居第2，僅次於肺癌，而在台東縣大腸癌發生率仍為最高，大腸癌的早期並無症狀，因此需要定期接受大腸癌篩檢，目前採用的是糞便潛血檢查。篩檢結果如為陽性，則需更進一步接受大腸內視鏡檢查診斷。

目前台東縣的醫療資源主要集中於市區，海岸線上僅有衛生福利部台東醫院成功分院設有肝膽腸胃科門診，使得居住在海岸線上的民眾醫療較為不便。根據111年衛生福利部資料統計，在全國的十大癌症中，大腸癌死亡率位居第3，為29.4(人/每十萬人)，又為台東縣十大癌症死因死亡率第4，為25.4(人/每十萬人)，並且在海岸線上的東河鄉、成功鎮、長濱鄉的大腸癌死亡率分別為台東縣鄉鎮第5、9、11名，顯示在這些地區，對於大腸癌的防治應有積極作為，在地方積極反應下，衛生局補助衛福部立台東醫院成功分院全新大腸內視鏡檢查儀器，期能照顧鄉親健康。

衛生局進一步說明，大腸內視鏡檢查是一種偵測大腸內部有無異常細胞變化的檢測，透過將細長、可彎曲的攝像導管放入患者的直腸，醫師可藉由即時影像觀察大腸狀況。若發現大腸息肉或其他不正常細胞組織，可以馬上移除，也可採下樣本分析。

此次購置全新的大腸內視鏡設備具有26吋醫療級螢幕，大腸鏡影像為彩色輸出顯示，解析度更清晰，從鏡頭就可以看大腸息肉或其他不正常細胞組織的血管分佈來初步判定是良性或惡性，進而取樣做病理切片分析，讓醫療品質更提升，以達早期發現早期治療之目的。

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