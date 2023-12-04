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隨身帶保險套卻喊「我是處男」　她猶豫了！網揪1疑點：說謊機率高

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲對象隨身攜帶保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會在皮夾放保險套，能以備不時之需，還有諧音招財「存精（金）」的傳說，一名女網友表示，最近認識一名男生，第一次出門對方就很積極追求，當眾牽她的手，後來得知對方隨身攜帶保險套，以為對方是個玩咖，一直保持距離，後來才發現居然是處男，震驚直呼「為何要隨身攜帶保險套？」

原PO在Dcard發文，「怎樣的男生會隨身帶套」，最近認識一名男生，第一次出門就很積極追求，甚至在眾目睽睽之下牽起她的手，「但因為他真的長相蠻不錯，很擔心他是不是海王，一直跟他保持距離」，後來得知男生隨身攜帶保險套，下意識認為對方私生活很豐富，「出門常用到」，因此更加迴避對方的暗示。

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後來得知男生其實是處男，原PO震驚喊「誤會大了」，不過既然用不到保險套，為何還要放在身上，讓她百思不得其解，「到底怎樣的男生會隨身攜帶套套，有人能解釋嗎？」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲網友建議原PO多觀察。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

貼文一出，掀起網友討論，「我的想法是，連他說他是處男這件事都有疑慮」、「有非常大的機率是假的，還是繼續保持距離吧」、「男人是不是處男，是每晚12點過後會自動重置」、「處男不會主動牽女生的手，要牽之前都會詢問對方，而且牽完還會手抖」。

也有網友分享自身經驗，「以前有常在約的時候會放，以備不時之需」、「我跟身邊的朋友，根本『沒有人』會隨身攜帶套子，會隨身攜帶的就是隨時想打砲的」、「我就是隨身會帶，交往期間帶的原因是，如果剛好感覺來，不會還要跑去買冷掉，而且小包裝很貴，單身時帶的原因是，如果剛好有機會，不要無套人家，保護對方保護自己」。

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