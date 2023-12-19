年後想轉職！他問低門檻「月薪4萬5」　眾人推1職業：穩定到退休

▲有網友好奇，低門檻且月薪4萬5的工作有哪些？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

歲末年終之際，不少上班族也開始思考起是否要在農曆年後轉職。對此，一名在醫院做外包人員的網友發文表示，他打算在年後找一份月薪4萬5的工作，但目前只想到保全跟司機，好奇還有哪些低門檻的職業可以推薦？貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他打算在年後轉職，並找份月薪4萬5的工作，但因個人技能的關係，只能選擇低門檻的工作，像是作業員、保全、司機、倉管、二度就業等，經過一番思考後目前覺得保全跟司機較為合適，但還是想詢問其他網友意見「有什麼職業可以推薦的嗎？」

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貼文一出，不少網友紛紛留言建議「當兵就能，簽下去吧」、「工地」、「堆高機，有小費可以收，1板50，3板100」、「餐飲業...桃園有學徒喊42-45k，乖乖做一年出喊50k，或者水電巴結一點1到2年前拼接案」、「去讀個學士後護阿，反正很缺人，證照也好考，會呼吸就有工作了」。

其中，最多人推薦「作業員」，並分析「如果要長久穩定到退休的話就作業員吧，保全的話我覺得不如當兵，20年就退，吃飯又便宜，選擇就是這麼少」、「長榮地勤作業員啊，正職底薪加津貼有4萬初（每個單位都不同）月休10天，做4休2，隨便加個班就有45000了，如果願意輪夜班以及拼加班的話，可以6字頭」。