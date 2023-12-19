馮語婷出賣長腿閨蜜！請飲料換「屁股看光」照　8000人朝聖

今天教我閨蜜開車 做了教學圖放車上給她看 她表現得很好呢 由馮語婷發佈於 2023年12月9日 星期六

記者鄒鎮宇／綜合報導

被網友封是「新一代女戰神」的網紅馮語婷，在臉書有4.6萬人追蹤。她日前PO出閨蜜的美腿照，被大批粉絲敲碗想看，因此再次叫閨蜜傳照片。沒想到，新照片一出來立刻吸引8000多人朝聖按讚。

「出賣一下閨蜜應該沒關係吧」，馮語婷18日在臉書社團「爆廢公社」PO出與閨蜜的對話截圖；照片顯示，馮語婷表示，上次她PO出閨蜜教她開車的找片，讓許多網友想看更多長腿，因此她願意出一杯飲料換對方的照片，讓網友開心。

「我要兩杯喔！」馮語婷的閨蜜立刻傳出一張趴在床上，身穿丁字褲的美腿照，而馮語婷也將對話截圖PO出，短短6小時就吸引8800多名網友朝聖按讚。

網友看完紛紛留言，「可以翻正面了嗎」、「飲料店員工：怎麼今晚好累」、「我贊助10杯，求腳照」、「她不管要幾杯我都給」、「有乾爹買了一本星巴克禮卷，想跟妳私下談談」、「我就問是誰幫她拍的，我要應徵攝影師」、「你把她的Line交出來，她就會收到大概2000杯的星冰樂可可脆片」。

▼馮語婷閨蜜照如下。（圖／翻攝馮語婷臉書）

