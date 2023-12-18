媒體人尹乃菁開直播說他是軍火商　郭璽提告索賠300萬

▲海軍司令部前無給職顧問郭璽，告媒體人尹乃菁說他是軍火商已侵害他名譽，索賠300萬元並登報澄清。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

海軍前顧問郭璽告媒體人尹乃菁抹黑他是「軍火商」、向尹求償300萬元並登報澄清，台北地院今審理，雙方都委請律師出庭代打，法官反覆確認尹說郭是軍火商的依據、這樣對郭的名譽有何損害，尹的律師提出其他案件判決，佐證郭為潛艦國造案技術顧問商代理在台的法律諮詢等事項，郭的律師堅稱郭僅提供廠商食衣住行服務，郭沒賣過軍火、連仲介都沒做過，法官諭知明年（2024年）1月22日再開庭。

國造第1艘潛艦海鯤號今年（2023年）9月28日，由總統蔡英文主持命名下水典禮，預定完成一連串出海測試、明年底交付海軍服役，但海軍退役中校、海軍司令部前無給職顧問郭璽，隨即指控國民黨立委馬文君把國造潛艦機密洩漏給韓國駐台辦事處，引發藍綠混戰到底誰賣國，郭和馬也被指涉洩密、外患與誹謗等罪嫌，檢方偵辦中。

郭璽面對排山倒海的質疑，除嗆聲「馬文君不要逃」，更連告10多位圍剿他的藍營民代與名嘴追究民刑事責任，分成不同案件審理，本案他告尹乃菁開直播誣賴他擔任技術總監的新華荷公司，代理登記於地中海入口處直布羅陀的GL公司，取得潛艦國造廠商台船公司的數億元技術顧問合約，尹並抹黑「郭璽是軍火商」。

郭璽要求尹乃菁賠償300萬元，並須在報紙頭版刊登澄清聲明。法官今開庭訊問尹的律師，尹說郭是軍火商有何依據，尹的律師聲稱，尹的原意是新華荷公司代理的這家「直布羅陀公司」，以小搏大取得台船的潛艦技術顧問合約，但尹沒說是新華荷居間代理取得合約，律師也不否認尹說的「直布羅陀公司」就是指GL公司。

▲媒體人尹乃菁。（圖／翻攝尹乃菁臉書）

尹乃菁的律師提出其他案件判決，佐證郭璽受海軍司令部委託，接洽國外具有製造潛艦技術的廠商，GL公司是郭找來的商源，郭擔任技術總監的新華荷公司，代理GL在台所需法律諮詢、合約條款與辦公室安排、人員接送等事項，可見郭至少有受委任仲介行為，說郭是軍火商並沒錯。

郭璽的律師反駁指出，「軍火商」的定義是販賣殺人武器，郭本身從事急難救助等消防設備的貿易，沒賣過軍火、連仲介都沒做過，郭僅受海軍委任尋找國外商源，GL公司自行來台標得技術顧問合約，郭簽約對GL公司在台人員提供食衣住行、翻譯等服務，沒代理競標，更不是軍火商，郭曾被懷疑涉及負責採購拉法葉艦的海軍上校尹清楓命案，但已獲檢方不起訴處分確定。

郭璽的律師指稱，尹乃菁的言論故意影射郭在潛艦國造案索取利益，企圖將郭與潛艦國造專案小組召集人、前二級上將參謀總長黃曙光負面連結，法官反問「從尹乃菁的原文哪句話可以看得出來」，郭的律師強調，尹的原文就是這個意思，且尹沒善盡查證責任，有些醜化郭的媒體報導已被更正。

法官探詢雙方有無調解意願，否則將當庭辯論結案，郭璽的律師一口回絕調解，尹乃菁的律師說還須詢問尹本人意見，法官因而諭知明年1月22日再開庭，並提醒尹的律師補陳關於郭是軍火商的相關媒體報導。