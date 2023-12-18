Dcard「2度」拒警搜索回函曝　刑事局犯防中心主任親上火線說明



▲搜索Dcard刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆受訪說明。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊偵辦網路Dcard論壇帳號涉嫌妨害名譽搜索拒引發討論，對此該局科技犯罪防制中心主任林建隆18日晚間親上火線說明，指出本案是受理民眾妨害名譽告訴後，警方根據《刑事訴訟法》229、230條函請Dcard論壇提供相關資料，但經該公司回函表示「僅於接獲法院來函或法院核發之令狀、如調取票搜索票或扣押裁定等，於合理範圍內協助辦理調取作業」警方只能依該公司規定，辦理正式持搜索票到該公司總部調取相關資料。

林建隆受訪指出，警方依Dcard來函所指的調閱範圍，後續向台北地方法院申請核發搜索票後前往。林建隆強調，刑事局警方到場「該公司只調閱相關個案資料，並無執行現場搜索，特此澄清」。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆也呼籲「對於犯罪嫌疑人用網路匿名來犯罪，已經不是單純的言論自由；為了保護被害人的權益，警方依法調閱資料並積極偵辦，未來刑事局會與網路平台業者溝通，並充分尊重言論自由，也請相關業者配合，協助警方依法調閱資料，共同打擊網路犯罪」

內湖警分局同時也對今天發動搜索Dcar公司案件說明：分局受理民眾遭詐欺案件，依法發函向Dcard「狄卡科技股份有限公司」調閱相關資料，但經Dcard公司回函表示「僅於接獲法院來函或法院核發之令狀，如調取票、搜索票或扣押裁定等後，於合理範圍內協助辦理調取作業」

內湖警方只好向士林地院聲請核發搜索票，18日中午持搜索票前往該公司調取資料，強調未進行搜索，該公司指派法務人員至分局配合完成調取程序，以利後續偵辦。

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