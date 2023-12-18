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終於等到！超商咖啡「買1送1」爽喝　最新復古迪士尼軟糖送吊飾

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出CITY CAFE莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡（原價99元）、白色佳人雞尾酒風味氣泡咖啡（原價99元）可享「任選買1送1」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

下周將迎來平安夜與聖誕節，超商祭出一系列優惠同慶！指定雞尾酒風味氣泡咖啡即日起可享「任選買1送1」，等於單杯下殺只要50元爽喝；不僅如此，超商還推出聖誕購物節優惠，指定零食糖果可享第2件6折，其中還有日本最新復古迪士尼軟糖，買1條就送MICKEY&FRIENDS可愛吊飾。

迎接即將到來的平安夜與聖誕節，7-11門市加碼指定咖啡優惠，即日起至2024年1月30日止，CITY CAFE莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡（原價99元）、白色佳人雞尾酒風味氣泡咖啡（原價99元）可享「任選買1送1」，等於單杯下殺50元，超級划算。

▲▼7-11推出「國際精品聖誕購物節」，指定商品任選第2件6折，Bourbon指定品項同價位加10元多1件。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出「國際精品聖誕購物節」，指定商品任選第2件6折、Bourbon指定品項同價位加10元多1件。

▲▼7-11推出「國際精品聖誕購物節」，指定商品任選第2件6折，Bourbon指定品項同價位加10元多1件。（圖／7-11提供）

▲「味覺糖復古迪士尼軟糖」是少見的美式櫻桃口味，買1條就送1個MICKEY&FRIENDS可愛吊飾，全系列共6種圖案可收藏，即起也可享任選第2件6折。

而平安夜與聖誕節的聚會絕對少不了零食糖果，7-11國際精品專櫃即日起推出「國際精品聖誕購物節」，指定商品任選第2件6折、Bourbon指定品項同價位加10元多1件；與日本同步，今年12月最新上市「味覺糖復古迪士尼軟糖」，包裝上有復古可愛的米奇米妮，軟糖更是少見的美式櫻桃口味，每包隨附1個MICKEY&FRIENDS可愛吊飾，可愛又吸睛！日本熱銷的「Orihiro蒟蒻果凍」推出聖誕限定版包裝，Bourbon人氣熱銷款回歸，「Bourbon MiniBit五種綜合可可糖」，一袋內有五種夾餡可可糖，搭配大紅包裝，最適合聖誕聚會分享。

▲▼八月堂聖誕限定可頌。（圖／八月堂提供）

▲聖誕限定可頌開吃。（圖／八月堂提供）

八月堂也推出聖誕節限定可頌，首推「聖誕紅草莓可頌」，把經典蜂巢可頌製成馬卡龍紅可頌，外層再裹上綠馬卡龍糖衣，內餡部分擠入草莓卡士達，紅配綠的組合繽紛又應景，另一款「杏仁聖誕樹可頌」則是在金色可頌上放上層層杏仁片，再灑上抹茶糖粉、繽紛草莓乾點綴，直接把可頌變身成聖誕樹，即日起於全門市開吃。

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