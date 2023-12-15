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社會 社會焦點 保障人權

暖冬登革熱未歇　屏東縣政府：民眾落實清除孳生源

▲清除孳生源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清除孳生源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入冬季，國內登革熱疫情雖呈現下降趨勢，屏東縣仍持續有零星個案出現，散發於多個里別，且有社區家庭群聚案例。衛生局提醒，近日南部氣候白天溫度高達近30度，仍然有利病媒蚊滋生，請民眾勿鬆懈需持續落實清除孳生源，防止疫情過冬。

屏東縣截至12月13日累計367例本土性登革熱病例，以屏東市264例最多；衛生局表示，每年冬季隨著氣溫的降低，病媒蚊活動力減弱，登革熱的病例數通常會因此大幅減少。但今年冬天氣候溫暖，南部登革熱疫情尙未停歇，呼籲民眾應配合各項防治的作為，除了主動清除住家室內外的積水容器之外，也要針對戶外輪胎、觀景池、屋前後溝及頂樓廢棄物等孳生源好發地點，落實「巡、倒、清、刷」。另外，為防止疫情擴散，縣府執行強孳噴藥等緊急防治作為雖然帶來生活不便，但仍請民眾為了自身及家人朋友的健康安全多多諒解及配合。

縣府籲請民眾不要掉以輕心，除了留意避免蚊蟲叮咬，如果發現有發燒、骨頭酸痛、皮膚紅疹等症狀，要儘快就醫並告知活動、旅遊史，在家休息不上班、上課，避免疫情擴散即時防治。

衛生局強調，登革熱是「社區病」、「環境病」，需要全民共同積極配合參與，才能達到防治之效。為徹底終結登革熱，還請鄉親加強疫病意識，一起加入防治行列，共同維護社區民眾健康。

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