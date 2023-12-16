大陸擴大政府機構禁用iPhone　彭博：「至少8省份」下嚴令

▲蘋果iPhone 15和華為Mate 60 Pro。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《彭博社》報導，大陸據報各地越來越多機構和國有企業，已下令員工禁用iPhone和其他外國設備。報導引述知情人士透露，至少8個省份的多家國有企業和政府部門在過去一兩個月內，指示員工開始携帶大陸本地品牌。

知情人士表示，與9月份左右相比，這是一個重大進展，當時北京和天津的少數機構開始要求員工將外國設備留在家中。

報導指出，「更廣泛、協調一致的努力標誌著中國運動急劇加速，以擺脫對美國技術的依賴，且恰逢本土技術品牌華為重新流行。」

在彭博社報導後，蘋果股價跌至盤中低點，周五美股收市時下跌0.27%，至197.57美元，隨後在盤後交易中進一步下跌。本周早些時候，蘋果股價創下歷史新高。

知情人士表示，包括至少8個省份的城市，從繁榮的浙江、廣東、江蘇和安徽到山西北部、山東、遼寧和河北中部。

9月初，大陸傳出政府機關和國營企業擴大禁用iPhone手機，當時大陸外交部予以否認。

當時，大陸外交部發言人毛寧表示，中國沒有推出禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件，「但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件。」

目前，尚不清楚到底有多少機構發布了指令，也不清楚這些指令的範圍有多大。