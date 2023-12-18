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不用買機票就能秒飛巴塞隆納！手邊準備好「美研社」明年1／2前來趟浪漫藝術之旅

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

▲即日起至2024/1/2，和美研社Ｘ愛・Sharing一起同遊「巴塞隆納」！（圖／截取自《編做編玩》影片，下同）

生活中心／綜合報導

有些地方的機票貴鬆鬆，讓人很難買下機票安排行程，這樣的心情，ETtoday新聞雲《編做編玩》的主持人小孟也有！最近她才在哀歎想去西班牙巴塞隆納來一趟藝術之旅，漫步在建築大師高第設計的聖家堂，以及可以欣賞西班牙藝術家作品的當地博物館裡，「可是去西班牙的機票真的不便宜，平常工作也好忙......根本擠不出時間去。」或許是老天聽到小孟以及許多旅人的心聲，現在的統一時代百貨台北店2F「夢廣場」，正舉辦2023「愛．Sharing」Barcelona活動，現場也打造多種充滿人文與藝術氣息的主題裝置，給大家宛如到巴塞隆納過聖誕的沉浸式體驗。

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

好不容易來到「巴塞隆納」，在這個時候，如果手上再帶著一瓶療癒飲品，那幸福感絕對更加倍了！這次小孟特別帶上適合搭配現場裝置物一起大拍夢幻照的美研社，仙女般的粉色瓶身完全能融入現場的「幸運啟航」和「巴塞狂想」等裝置藝術，逛累了再喝一口酸酸甜甜的美研社，讓整趟「巴塞隆納」旅程更加浪漫！

出發前小孟提醒大家，第一站一定要到美研社「愛・Sharing」裝置物前領取超經典的「達利鬍子」！把鬍子貼紙貼在臉上模仿達利拍照是不是真的超可愛呢！「只要完成現場指定任務，就能免費獲得！平日會發送100張，週末會發送300張，發完就沒啦！」因此建議大家可以早點到現場索取，貼上達利鬍子，再進入超現實的狂想世界，絕對會更有感。

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

這次位於主場地正中央、最絢爛奪目的裝置藝術——美研社・幸運啟航，就是小孟直衝解鎖的第一個景點！話說這艘大船就是在致敬巴塞隆納「幸運第九艘船」的歷史，更將船帆以「蝴蝶意象」呈現，不僅象徵揚帆啟程，更為現場帶來活潑雀躍的華麗氛圍。

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

每一面都能拍出不凡氣息的船身，讓小孟拍到捨不得放下手機，手邊美美的美研社也超適合一起擺拍，與帶有強烈藝術風格的船體相互呼應，拍到一半腳痠，甚至還可以「上船」偷閒喝口花果茶，療癒一下！大家也千萬不能錯過超現實畫作3D地貼，將大海化作天空圍繞著幸運之船，只要站在指定位置，就能透視市府轉運站，還能輕鬆拍出奇幻美照唷！

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片） 

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

第二站則是乍看會讓人聯想到西班牙著名觀光景點聖家堂的——Amelie's Bagel巴塞狂想！除了特別融合聖家堂建築風格，還大量使用現代主義藝術家米羅的元素，呈現出米羅獨有的詩意與童趣。也因為聖家堂恰好就是小孟最想去的西班牙景點，因此她也感動地直說，「相信所有的大朋友小朋友，或是像我一樣超想體驗西班牙文化的人，在Amelie's Bagel巴塞狂想都能玩得很開心！」

每週末的14：00～21：00還有「瘋狂鏢鏢樂」活動，玩遊戲還有機會得到由台南晶英酒店主廚所監製的「黑松露雙起司貝果」，逛到一半又累又餓的民眾，不妨也去試試運氣。

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

值得一提的是，每週末14：30、16：30、18：30在「美研社・幸運啟航」前，還會有魔術師變裝穿梭，也會為現場的大小朋友帶來驚喜互動，預計在週末前往的民眾，千萬不要錯過！與魔術師互動完後，只要掃QR Code進入愛．Sharing官網或在美研社FB粉絲團上按讚，還可以得到超美、超療癒的驚喜小禮物一份喔。

▲▼編做編玩,美研社,巴塞隆納,愛・Sharing,西班牙,統一時代百貨,聖誕,跨年。（圖／截取自《編做編玩》影片）

逛了一圈的小孟驚喜表示，「今年2023愛．Sharing Barcelona活動真的是好吃又好玩，也讓我一圓到去巴塞隆納過聖誕的夢想！」沒有時間到國外享受長假的民眾，即日起至2024/1/2把握機會搭個捷運就能到統一時代百貨台北店2F夢廣場開啟華麗旅程，白天可以欣賞裝置藝術滿滿的細節，晚上則彷彿是主題樂園的嘉年華慶典，完全解了想出國的癮！每天18：00～21：00每個整點也都有Purple Wish主題燈光秀，白天夜晚兩種風情，讓2023「愛．Sharing」Barcelona活動為今年的聖誕與跨年，帶來有別於以往的狂放與熱情。

愛．Sharing官網：https://bit.ly/49RGaPE
美研社FB粉絲團：https://bit.ly/3f8Ep5C

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