南韓燒酒要變便宜了！　2024年起出廠價格將下降10.6%

▲韓國燒酒真露明年出廠價格將調降10.6%。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓國稅廳14日召開標準銷售比率審議會，調整國產酒類的稅金徵收標準，自明年開始降低課稅負擔，預計南韓燒酒2024年1月1日後的出廠價格將調降10.6%。韓媒舉例，若一瓶為原本售價為1247韓元的燒酒，明年起將降至1115韓元（約新台幣27元）。

根據南韓YTN、首爾經濟報導，南韓國稅廳17日聲明，政府近日在召開的審議會上決定，稀釋／蒸餾式燒酒、威士忌等國產蒸餾酒類將自2024年開始適用計算標準銷售比率的新稅制。標準銷售比率是一種稅額折扣率，各項酒類的比率確定為燒酒22%、威士忌23.9%、白蘭地8%、普通蒸餾酒19.7%、利口酒20.9%。

隨著稅金負擔下降，酒類出廠價格也預計出現降幅，以真露等燒酒品牌為例，出廠價格將調降10.6%，大約132韓元，從1247韓元（約新台幣30元）降至1115韓元（約新台幣27元）。威士忌的出廠價格則預計下降11.6%。不過，南韓國稅廳次長也坦承，為了讓新稅制實施的效果延續到消費者端，政府有必要積極進行指引與宣傳。

報導指出，南韓政府之所以推行酒稅改革，是因為過去不少人認為國產酒類從製造成本、流通成本、利潤等販售過程全部需要徵收稅金，比起進口酒類只被徵收進口申報的稅額，國產酒類的稅金負擔更重，還批評這種作法形同「逆向歧視」國產酒類。