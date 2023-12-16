今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

▲冷氣團強襲，7縣市低溫特報。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象署今(16日)針對北台灣7縣市發布低溫特報，越晚愈冷，可能有10度或以下低溫，明天局部地區也有可能跌破10度。未來7到8天兩波冷氣團接力，周一短暫回暖後，下周二強烈大陸冷氣團強襲，可能連凍5天。氣象署表示，今晚到明晨、下周三等兩個時間點不排除有降雪機會。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，今天上午8點菲律賓東方海面上有熱帶性低氣壓發展，預計強度有機會在今天深夜到明天清晨發展為颱風，由於對台灣距離相當遙遠，路徑往菲律賓中部群島進入南海，對台灣天氣不會有影響。

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大陸冷氣團今天南襲，陳伊秀表示，今天降雨在北台灣主要以迎風面基隆北海岸、大台北山區為主，今晚還會有一波水氣在深夜到明天清晨通過，水氣跟溫度配合下，降溫比較明顯。

未來7到8天有兩波冷氣團接力，陳伊秀說明，第一波冷氣團從今天周六開始影響到下周一清晨，明天白天各地降溫有感，明天清晨最低溫北台灣12到13度，其他地區14到16度，明天白天後北台灣整天持續13到14度，整天偏冷。

▲今晚到明天7縣市低溫特報，最低溫可能下探10度或以下。（圖／氣象署）

氣象署針對今天晚上到明天新竹以北、宜蘭等7縣市發布低溫特報，局部地區有低於10度溫度機率，其他地區今晚到明天也可能有14度到17度低溫，馬祖、金門可能出現8到10度。

下周一跟下周二上半天溫度回升，陳伊秀提醒，下周二下半天再受一波強烈大陸冷氣團影響，降溫持續到下周五、下周六，北部各地低溫接近11到12度，空曠地區不排除有接近10度溫度。

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署）

未來一周水氣屬迎風面降雨，陳伊秀表示，今晚到明天還是以大台北地區及基隆北海岸、宜蘭降雨為主，中部山區、東半部也會有局部零星降雨；水氣因下周一冷氣團減弱，降雨趨緩；下周二下半天到下周三受強烈大陸冷氣團南下影響，迎風面降雨擴大為桃園以北、新竹以北、東半部地區，下周四降雨偏東半部局部雨。

降雪部分，陳伊秀指出，溫度跟水氣配合，今晚到明天清晨會有一波有水氣，也剛好是最冷的時候，今晚到明天清晨水氣配合下不排除有機會降雪，第二波預估下周三水氣和溫度配合下，也不排除下雪。