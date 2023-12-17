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男友趁她上廁所「喝光玉米濃湯」怒喊分！網挺女方：補一碗也沒用

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女友崩潰大哭。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一對情侶日前到連鎖速食店用餐，女友喝了幾口玉米濃湯後便去上廁所，回來後發現整碗玉米濃湯都被男友喝光，當場直接爆哭，男友表示再買一碗，但女友搖頭，希望他下次注意就好；沒想到隔天早上，女友又把這件事拿出來吵，甚至還提分手，讓男友很傻眼。對此，網友點出關鍵「這是尊重的問題」。

男網友在Dcard發文，同吃同住半年了，平常都會交換食物吃，日前一起去速食店用餐，點了一碗玉米濃湯，女友喝了幾口，把料都吃完後便去上廁所，回來時發現湯被他喝光，氣得當場大哭，原PO試圖安撫，並提議再去買一杯，但女友拒絕，希望他下次多注意就好。

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本來以為事情告一段落，沒想到隔天早上，他準備出門上班前，女友又提起那件事，大哭大鬧，拿娃娃丟他並吵著要分手，原PO表示下班後買一碗新的補給她，「她就一整個爆氣說如果我出門就分手，最後在我請假一個小時哄好她以後才去上班，到底是怎樣？這件事真的很嚴重嗎？」

貼文一出，網友認為這是感受問題，「我猜這應該不是第一次還想吃的東西被吃完？那不是再補一份兩份的問題，而是她希望你還會想到她，再補一份已經不一樣了，事情是累積起來的，剛好這個時候爆了」、「她就想喝，補就沒用啊，因為當下沒心，沒想到她，食物可以再買，心意不是」、「今天根本不是玉米湯的問題，重點是你沒想到對方、沒在乎、沒愛、不體貼」。

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