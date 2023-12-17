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校花沒穿上衣私照被看光！男同學竟揪全班「學她捧胸」拍畢業照

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小希拍下私密照，傳送給關係好的同學觀賞，結果全班學她動作一起拍照。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄某高中的校花小希（化名）趁著畢業前留下紀念，拍下自己的私密照，傳送給私交甚好的江姓同學，沒想到照片意外被同班的陳姓同學看到。陳男竟因此惡搞小希，不但將私密照的動作取名為「心痛」，更是揪同學在畢業照時一起擺出「心痛」的動作，氣得小希一狀告上法院。高雄高分院審理後，判陳男無罪，全案確定。

根據判決書內容，小希為了替青春回憶留下紀念，於是拍下了一絲不掛的私密照，並且擺出了性感的單手捧胸動作，傳送給江同學瀏覽。

沒想到，陳姓男同學某次透過江姓同學的手機看見私密照，讓他覺得小希的行為十分不檢點，因此開始惡整，不但開始帶頭在班上模仿小希的私密照動作，更將擺出的動作取名為「心痛」。

後來陳男又向同班同學提議，拍攝合照時一起擺出「心痛」，於是全班都做了「心痛」的動作，留下了照片。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲陳姓同學看見小希的私密照，開始在班上模仿，更是揪全班一起擺出動作來拍照。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小希為此感到十分崩潰，於是一狀告上法院。高雄地院審理後判定，陳男沒有顧及小希的感受，做出許多嘲弄的舉動，行為十分不成熟，且缺乏性平概念，在道德層面上深深值得譴責，但陳男的行為沒有對小希在社會上所保持的人格、地位造成貶損，因此判無罪。

檢方對此不服，提起了上訴。高雄高分院法官審理後則表示，是否構成公然侮辱，應以當前社會通念為客觀的評價，來認定行為人的行為在客觀上是否足以對被害人的名譽有所貶損，難以以「是否引起學校群體或社會大眾之議論」作為評斷。

高分院法官補充，況且學校師生、社會大眾的議論內容，要當成校園霸凌或侮辱，檢方提出的事證中沒有相關證據可以證明，因此依照罪證明疑利於被告的原則，應該做出有利於陳男的認定。

此外，法官認為，陳男雖然一度自白犯罪，但若做出的自白與侮辱罪的構成要件不該當，也不能做成論罪的依據，用這些理由指責原判決不當，屬於無理的，裁量後駁回檢察官的上訴，全案確定。

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