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社會 社會焦點 保障人權

高三妹單手遮乳裸照外流！　男同學揪全班模仿拍畢業照下場曝

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲小華裸照被外流，陳男看了「覺得好玩」揪全班拍照羞辱。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合報導

高雄某高三女學生小華（化名，下同）先前自拍裸跪用右手遮住胸部的照片，傳給班上江姓男同學，卻被江男分享給陳姓男同學看，在拍畢業照時還被陳男提議全班右手放胸前，更將姿勢取名為「心痛」。小華氣得提告陳男公然侮辱，但一、二審法官都認為，陳男行為確實想讓小華難堪，但充其量構成校園霸凌，並不構成公然侮辱的要素，因此判陳男無罪確定。

判決書指出，陳男供稱小華的裸體遮胸照是江男給他看的，他看完認為小華行為很不檢點，因此想公開給她難堪，因此2021年12月間拍攝畢業照時，提議全班模仿小華的姿勢，跪下將右手放胸前，並稱這是「心痛」的姿勢，而且過沒幾天又私下揪幾個同學再重現一次「心痛」。

陳男並未提及自己與江男未經小華同意，就分享瀏覽小華只傳給江男看的裸照。陳男對此不以為意，還想批評小華怎麼可以把裸照傳給班上男生看，他供稱畢業照想不到要拍什麼，剛好發生這件事，才以這個姿勢拍照，「當時只是覺得好玩」，雖然有想要把照片放在畢業紀念冊，在教官與教師介入下，才把照片刪除。

法官認為，「心痛」畢業照雖然以跪姿右手遮胸部，明顯刻意模仿小華，有意讓她難堪，但拍照的同學們都穿著整齊，也沒有做出猥褻行為，即便讓小華在全校面前難堪，而且陳男也曾經自白犯罪，但檢方提出的事證不足，無法證明陳男造成小華人格、社會地位受到貶損，本案事證只能算是校園霸凌，難以公然侮辱罪論處。

二審法官在判決中仍然強調，「無罪判決不代表認同被告（陳男）之行為」，陳男不顧小華感受，恣意嘲弄小華「確實不成熟且舉止不當，缺乏性別平等之觀念」，在道德層面應該受到譴責，但刑法作為「最低限度的道德規範」，並不能簡單將所有道德上不適當的行為都納為公然侮辱罪的範疇，依此脈絡經審酌，維持一審無罪判決確定。

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