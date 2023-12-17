超商限定「2款屯京拉麵」回來了！　加碼吃全新麵屋武藏雞白湯拉麵

▲超商限定「屯京拉麵」回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬天就是想吃拉麵！超商限定「屯京拉麵」強勢回歸了，不僅有最經典的「東京豚骨風味拉麵」外，還有「奶油玉米味噌拉麵」等吃，今年更首度找來「麵屋武藏」合作推出全新「雞白湯拉麵」，濃醇雞白湯搭配雞胸叉燒片、溏心蛋等料，每一口都超滿足，即日起於全門市陸續上市，還可加價5元買袋裝白飯，滿足喜歡吃拉麵配白飯的罪惡吃法。

▲今年有東京豚骨拉麵、奶油玉米味噌拉麵等吃。

「全家X屯京拉麵」每年超夯「東京豚骨拉麵」強勢回歸了，選用Q彈滑順中粗捲拉麵，搭配濃郁日式醬油豚骨湯頭，再加上豬五花叉燒片、溏心蛋、筍乾及蔥花，打造濃郁醇香又不鹹口的滋味，售價145元，即日起於全門市上市；加碼還有另一款「奶油玉米味噌拉麵」，同樣選用中粗捲拉麵，並於豚骨湯頭中加入白味噌及赤味噌，結合滿滿配料，售價145元，預計12月27日上市。

▲麵屋武藏聯名雞白湯拉麵超商開吃。

今年更首度找來東京超人氣排隊名店「麵屋武藏」合作推出全新「雞白湯拉麵」，選用Q滑細直麵加入熬製醇濃雞白湯中，搭配雞胸叉燒片、溏心蛋、蔥絲及紫洋蔥絲，罪惡滋味可是會讓人忍不住一口接一口，售價145元，即日起在全門市就能吃到，且看好不少人喜愛吃拉麵加白飯的吃法，至2024年1月9日凡購買指定145元拉麵即可用5元加購袋裝白飯「優質池上飯」，飽足感再升級，拉麵控們絕對要吃。

▲▼7-11最新3款栗子甜點開吃。（圖／記者周姈姈攝）

吃完主食肯定也要來點甜點收尾，7-11近日開賣3款全新栗子甜點，首推日本直輸季節限定販售「和栗興奶油風味迷你泡芙」，使用日本產栗子製成，咬下就能吃到滿滿栗子奶油內餡，而「和栗興奶油風味雙餡銅鑼燒」同樣選用日本產栗子原料，柔軟外皮結合濃厚雙餡口感，罪惡爆表，最後是找來台南甜點名店「金桃家草莓大福」合作推出的「金桃家紅豆栗大福」，Q彈大福包裹著整顆金黃栗子搭配綿密紅豆餡，每一口都超滿足，趕緊衝吃。