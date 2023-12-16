俄國芭蕾舞團跳完《天鵝湖》改跳「科目三」！陸網爽翻

記者柯振中／綜合報導

俄羅斯皇家芭蕾舞團14日、15日在中國巡演，沒想到15日跳完天鵝湖以後，竟然整團開始表演「科目三」舞蹈，逗趣的畫面在中國社群軟體掀起熱烈討論。

綜合陸媒報導，俄羅斯皇家芭蕾舞團近期在中國巡演，14日、15日在遼寧省瀋陽市的京大戲院登台，表演經典的《天鵝湖》等知名舞蹈。

▲▼芭蕾舞團表演完開始跳科目三。（圖／翻攝微博）



值得一提的是，15日的表演結束以後，舞團的成員突然全部上台，接著現場響起了抖音舞蹈「科目三」的音樂，所有成員也開始跟著手舞足蹈，瞬間將現場的氣氛炒熱。

離奇的畫面在網路上引發討論，許多中國網友出言笑稱，「這下這舞真的要上春晚了吧」、「這支舞真的統一全球了」、「真是有意思，科目三火遍全球，現在最經典的芭蕾也跟進了」、「哈哈哈，這波文化輸出是沒想到的。」

至於「科目三」究竟是什麼？事實上，這首「科目三」的原名為「廣西科目三」，原先「科目三」這三個字是指大陸駕照的考科之一，後來因為廣西某場婚禮當中，有群眾跳出了魔性舞蹈，因而出現了「廣西科目三」的說法，這項說法則是意旨廣西人一生當中會經歷3場考試，分別是唱山歌、吃米粉以及跳舞。

後來舞蹈經過改良，搭配上改編後附有節奏感的歌曲，在抖音平台上出現後，瞬間成為熱門影片，也有許多抖音使用者爭相模仿，「科目三」也因此變得愈來愈紅。