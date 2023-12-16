　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北三重社區地下室火警　濃煙密布...居民急疏散

記者戴上容／新北報導

三重區文化南路上一處社區住宅，今天下午4點45分左右地下2樓濃煙竄出，消防局派遣83人、48車前往救援，居民們也緊急疏散，25分鐘後火勢控制，火災無人受傷，但現場仍濃煙密布，正持續進行排煙作業，至於是何物起火燃燒以及燃燒面積，有待後續確認。

▲▼ 三重一處地下室發生火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，發生火災的大樓為14層樓大樓，今下午4時許，地下2樓停車場電梯發電機突然冒出黑煙，居民聽聞警報器，都趕忙從家中逃離，消防人員獲報到場緊急布水線降溫，目前發電機廠商已到場協助維修，詳細原因尚待釐清。

▲▼ 三重一處地下室發生火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電
英雄聯盟陸最正主播「宣布結婚」！曬18張絕美婚紗照
IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍
「象鼻岩」斷了！崩坍原因曝光　區公所警告：勿再前往
自撞車禍　男乘客重傷慘死
今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點
美景成歷史！「象鼻岩」斷了　崩坍前後對比照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

快訊／新北三重社區地下室火警　濃煙密布...居民急疏散

快訊／嘉義小貨車失控...撞電桿再衝進木瓜園　男乘客重傷不治

IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍　出國避風頭返台落網

美景成歷史！瑞芳「象鼻岩」斷了　崩坍前後對比照片曝光

工廠狗兒衝出狂咬！彰化郵差小腿血跡斑斑　包紮完繼續送信

獨／瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

撞擊片！機車攔腰撞迴轉轎車　騎士倒地「無呼吸心跳」急送醫

獨／新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

超扯！三重知名燒臘「收訂金不退錢」　分店開張老闆卻落跑

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

快訊／新北三重社區地下室火警　濃煙密布...居民急疏散

快訊／嘉義小貨車失控...撞電桿再衝進木瓜園　男乘客重傷不治

IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍　出國避風頭返台落網

美景成歷史！瑞芳「象鼻岩」斷了　崩坍前後對比照片曝光

工廠狗兒衝出狂咬！彰化郵差小腿血跡斑斑　包紮完繼續送信

獨／瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

撞擊片！機車攔腰撞迴轉轎車　騎士倒地「無呼吸心跳」急送醫

獨／新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

超扯！三重知名燒臘「收訂金不退錢」　分店開張老闆卻落跑

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

216個夢想實現　KEEP WALKING 20年回顧見證台灣精神

快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電　台電搶修中

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

穿整套聖誕老人用餐5折！3家餐廳推裝扮優惠　服飾有紅+綠送干貝

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

肚子按摩防便秘！　2關鍵大便更順

盧貝松再次來台！坎城影帝同行　卡賴伯寶島初體驗：最想嘗試小吃

王識賢爆被Ella缺席理由惹火　首露面全說了！合作拍戲「順著她的毛抓就好」

韓殘疾公務員吃飯遇8+9　遭高中生「足球迴旋踢」！腫成豬頭數度休克

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」

吹冷氣破萬不送4歲兒就醫　狠父母慘了

正妹駕駛疑不敢倒車！路口對決女騎士　民眾卡1hr崩潰

女子倒臨新北蘆洲某國小工程區命危

14歲女國中生墜軌！他狂奔救人白襯衫染紅

母留遺言離家　警協尋獲處理

即／被招待遊大陸！北市3里長交保

台南孝子3刀弒母　涉嫌重大遭聲押

即／國1南下「5車追撞」回堵5km

更多熱門

相關新聞

盧秀燕幫黃柏霖站台　民眾搶握手送菜頭

盧秀燕幫黃柏霖站台　民眾搶握手送菜頭

台中市長盧秀燕今（16）日到高雄，幫立委參選人黃柏霖掃街站台，在天天新黃昏市場請選民支持時，吸引攤商、民眾包圍，也送上吃的東西如菜頭、蔥等，甚至有人就是要握到盧市長的手。盧秀燕也說黃柏霖是相當重視孩子教育的議員，如果他能當選，一定會把他的教育理念推廣實施，讓台灣小孩成為科技人才。

三重知名燒臘「收訂金不退錢」老闆落跑

三重知名燒臘「收訂金不退錢」老闆落跑

小額借貸10萬先寄帳本！詐團騙4百萬

小額借貸10萬先寄帳本！詐團騙4百萬

三重男從高處跳下…赤身帶4把刀遊街咆哮　

三重男從高處跳下…赤身帶4把刀遊街咆哮　

「馬克杯」從天而降！4男深夜聊天住戶怒了

「馬克杯」從天而降！4男深夜聊天住戶怒了

關鍵字：

火災三重文化南路影音

讀者迴響

熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

男同學全程跟唱　婁峻碩cue上台

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面