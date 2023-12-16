快訊／新北三重社區地下室火警　濃煙密布...居民急疏散

記者戴上容／新北報導

三重區文化南路上一處社區住宅，今天下午4點45分左右地下2樓濃煙竄出，消防局派遣83人、48車前往救援，居民們也緊急疏散，25分鐘後火勢控制，火災無人受傷，但現場仍濃煙密布，正持續進行排煙作業，至於是何物起火燃燒以及燃燒面積，有待後續確認。

據了解，發生火災的大樓為14層樓大樓，今下午4時許，地下2樓停車場電梯發電機突然冒出黑煙，居民聽聞警報器，都趕忙從家中逃離，消防人員獲報到場緊急布水線降溫，目前發電機廠商已到場協助維修，詳細原因尚待釐清。