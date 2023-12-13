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台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台　打造沉浸式市民體驗

▲為迎接台南400，台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為迎接台南400，台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會，「台南未來市」以在地文化觀光場域為示範，由崑山科技大學團隊執行，結合時下最具發展性的5G技術，打造出極具真實未來感的3D虛擬台南市，讓市民不管身在何處都能在線上直接參觀具台南特質文化與景點，創造出「真的來到台南」沉浸式數位體驗。

▲為迎接台南400，台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府攜手崑山科技大學推動「台南未來市」的上線，不僅象徵文化科技的完美融合，更可說是歷史古都台南的華麗轉身。數位發展部數位產業署表示，5G是通往虛擬世界的關鍵鑰匙，「台南未來市」透過5G高速傳輸技術，整合了3D虛擬空間、數位分身系統、以及3D多人即時互動，讓不同的用戶能夠享受低延遲、高傳輸的網速，所有數位市民能都夠同步觀賞影片、清晰語音即時聊天、協力操作物件，超越現實空間產生跨越國界的互動，每個用戶皆可「真正地異地同步」，感受到彷彿身在台南，拉近彼此的距離。

▲為迎接台南400，台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市副市長葉澤山表示，台南市政府在數位發展部數位產業署大力支持下，極力推動「台南市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」。隨著台南400倒數，「台南未來市」將在地知名的奇美食品幸福工廠與十鼓創意生活園區等文化、觀光場域，搬到具未來台南市想像的3D虛擬空間，以後還會陸續加入更多大台南溪南溪北的場館，讓民眾在線上就能深刻感受台南豐富的文化觀光風貌。此外，「台南未來市」還規劃有市政廳、數位展演廳、台南400等不同的數位館，以及數位台南市長時時刻刻都會在線上為「數位台南市民」導覽服務，讓民眾隨時都可以接收到台南400等最新消息。

▲為迎接台南400，台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大由行政副校長鐘俊顏、電子計算機中心主任洪俊銘及XRSPACE未來市公司等人帶領團隊共同執行，該校不僅是這次活動的合作夥伴，更是提供技術支援的關鍵推手，記者會當天，台南未來市的導覽活動以該校的先進技術為基礎，成功打造出一個豐富且引人入勝的虛擬空間，除了見證3D虛擬空間、數位分身系統和3D多人即時活動等關鍵技術的成功應用，後續將持續推動5G應用在數位體驗領域的不斷創新，為台灣的科技發展注入新的動力。同時，也為學生提供更多實戰機會。

▲為迎接台南400，台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了慶祝「台南未來市」上線，記者會更宣布自13日起，將於平台連續舉辦15場線上講座活動，不僅內容精彩，更場場抽獎，有IPHONE、IPAD等多樣好禮等你來拿，趕快先至手機下載GO XR的APP，凡登入還可獲得個人角色專屬的台南400虛擬背包及虛擬紀念T-shirt，邀請大家一同前往虛擬世界，踴躍成為數位台南市民！ 更多訊息可上台南市政府文化局官網查詢。

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