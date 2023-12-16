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非原廠充電器恐降Apple Watch電池壽命　蘋果教三招識別法

▲▼蘋果教三招識別法便是原廠充電線。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果教三招識別法便是原廠充電線。（圖／取自蘋果官網）

記者高兆麟／綜合報導

許多人買了蘋果產品後，會因為高價配件，轉而使用副廠配件，但蘋果官方建議僅使用蘋果製造的充電器，或已完成Apple MFi認證並使用 Made for Apple Watch 徽章的充電器為 Apple Watch 充電。

蘋果警告，如果用戶使用假冒或未經認證的充電器，可能會遇到充電緩慢、重複鳴響以及電池壽命縮短的情況，官方也列舉多項識別方法，讓用戶了解如何識別蘋果製造的充電器和 MFi 認證的充電器。

蘋果表示，蘋果製造的正品充電連接器是白色的。一些 Apple Watch 充電器的充電線上有文字和監管標記。

如果手錶充電器是蘋果製造的，電線上會顯示以下型號之一：
A1570
A1598
A1647
A1714
A1768
A1923
A2055
A2056
A2086
A2255
A2256
A2257
A2458
A2515
A2652
A2879

若要識別已完成 MFi 認證的第三方充電器，可以仔細查看充電器的包裝和充電器本身。授權的 Apple Watch 充電器在其包裝上使用 Made for Apple Watch 徽章。

另外，也可以透過Mac來檢查，只要將充電線連到Mac後，進入系統報告，就可以查看充電器的資訊，原廠正品會顯示Apple Inc.。

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