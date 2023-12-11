別急著買！外媒爆料「蘋果3產品將改用USB-C」　推出時程曝光

▲蘋果正逐步淘汰Lightning 相關產品。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果的iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，過去使用Lighting、3.5mm接口的耳機無法再相容。對此，有外媒指出，未來蘋果還會把3 大產品換上 USB-C 接孔，但目前還無法確認這些產品除了改用USB-C 外，是否還會有其他變化。

根據外媒《Macrumors》報導，有消息指出，蘋果Mac 電腦的巧控鍵盤、巧控滑鼠以及巧控板將全面在2024 年春季從 Lightning 接孔改為 USB-C。據了解，這 3 款配件從 2015 年發表後，幾乎就微持相同外觀，多年來僅有一些細小改動。

報導指出，Mac的巧控滑鼠在兩次充電之間的續航時間雖長達一個月或更長，但設在滑鼠底部的Lightning接口一直是外界詬病的對象，因為該設計導致滑鼠無法在充電時被使用。目前還不清楚新版本的USB-C 充電孔是否會放在更方便的位置。

▲蘋果的iPhone 15系列已全面改為USB-C充電孔。（圖／傑昇通信）

事實上，蘋果已逐步在淘汰使用Lighting接口的產品，整個iPhone 15 系列、所有最新一代iPad 機型、Apple TV 的Siri Remote 遙控器、第二代AirPods Pro 和新款Apple Pencil 現在都採用了USB-C 充電孔。目前最新一代蘋果設備中，僅剩AirPods、AirPods Max 和iPhone SE 仍採用Lightning 接口。

有鑑於iMac 在5到7個月前才剛更新過，因此這段時間應該不會再有更新的Mac配件推出。但也有消息指出，蘋果計劃在春季發布多款產品，包括新款iPad 和Mac，以及Vision Pro 頭戴裝置。