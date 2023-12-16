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社會 社會焦點 保障人權

3歲娃迷路走進檳榔攤　桃園暖警「妙招」幫他找到阿公

▲員警發現走失男童，根據衣著研判為附近住戶，挨家挨戶尋找。（圖／龜山警分局提供）

▲員警根據走失男童衣著研判為附近住戶，挨家挨戶尋找。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名3歲張姓男童與阿公散步卻走失，民眾發現後報警求助，員警見男童衣著輕便還腳踏拖鞋研判可能住在附近，於是挨家挨戶地地毯式訪查，半個多小時後終於遇到正焦急尋找男童的阿公，男童立刻奔向阿公相擁團聚，阿公也感謝幸好有警方幫忙，才結束男童這場迷途記。

▲▼果然在30多分鐘後與焦急尋找男童的阿公不期而遇。（圖／龜山警分局提供）

▲▼果然在30多分鐘後與焦急尋找男童的阿公不期而遇。（圖／龜山警分局提供）

▲▼果然在30多分鐘後與焦急尋找男童的阿公不期而遇。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局龜山派出所警員尤韻婷、梁尊翔昨日下午16時許，獲報轄內檳榔攤有一名迷失男童，員警前往現場了解，檳榔攤老闆娘表示，男童是獨自步行進入，經員警耐心溫柔地詢問，男童無法表達姓名、住所等資訊，員警見男童身穿短褲拖鞋狀似輕便居家，研判他應是附近居民，所以陪同他步行逐戶訪查周遭住戶，歷經半個多小時的挨家挨戶訪查後，終於在龜山區育樂街與正在焦頭爛額尋找張童的張姓阿公相遇。

男童見到阿公欣喜若狂奔向相擁團圓，並說與男童外出散步買個東西，一個轉身瞬間就不見男童的身影，所幸有警員的協助，才能讓迷失的男童平安、順利與他團圓。龜山派出所所長陳政斌相當肯定員警能主動且判斷迷途男童案情，並積極協助男童返家。

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