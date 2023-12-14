黑幫開3間虛擬幣輕食館搞詐　APP錢包「託管型」有詭！9個月撈2億

▲刑事局電偵大隊破獲天道盟孫男（左一）開設輕食館進行投資詐騙，逮捕10人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

天道盟太陽會以投資購買虛擬貨幣儲值卡加、設立多家虛幣輕食餐廳實體店面，以此詐騙手法設局坑殺銀髮族投資虛擬貨幣，從今年3月成立店面迄今，總計詐騙雙北市110名被害人，海撈2億元新台幣；該幫會孫姓老大（27歲）招收員工先後在萬華、內湖、蘆洲成立三間虛幣輕食館，邀約民眾購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」，這類虛擬貨幣錢包雖以區塊鏈加密，但錢包金鑰掌握在詐團手上，以此手法短短9個月詐騙2億。

刑事局電偵大隊今年5月接獲家住北部一名公務員退休男子（60多歲）報案求助，被害人誤信臉書投資社團加入LINE群組投資，投資老師一開始僅提供投資建議，讓群友自行購買股票，而且社群成員自豪正派經營，且在雙北市包含萬華、內湖、蘆洲地區有三間虛擬貨幣輕食餐館「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」社群老師及成員鼓吹群友可到輕食館吃飯喝咖啡，並吸收虛擬貨幣投資資訊。

警方蒐證發現，部分餐食館員工根本就是孫嫌詐團成員，投資民眾上門消費，員工就會帶他們到餐廳後面的會議室推薦購以現金買泰達幣儲值卡，並讓民眾自行安裝虛幣錢包APP，以便隨時關注漲跌幅。

但魔鬼藏在細節裡，電偵大隊調查被害人安裝的虛幣錢包APP發現，該虛擬錢包是「託管型」設計，正常虛幣錢包是非託管型，錢包加密金鑰掌握在持有人手上，但託管型錢包金鑰是掌握在設計者、或者提供APP的幣商團體手上，警方解釋，「等同你去銀行開戶存錢，但帳戶密碼在開戶就被外人掌握並使用」。

該詐團以「託管型虛擬錢包」漏洞，只要被害人購買虛幣投資，不久泰達幣就會被詐團轉匯到自己錢包中，警方查出最少有20名銀髮退休族誤信投資超過千萬元新台幣，被害人報案泣訴「以為虛擬貨幣錢包很安全」、「不敢相信有多間店面的投顧幣商居然是詐團」。

刑事局電偵大隊會同雙北市、台中台南屏東、花蓮警局及台北憲兵隊共組專案小組報請台北地檢署指揮，於10月18日、11月20日持院檢核發搜索票拘票，到雙北地區執行搜索，行動並由台北市刑大特勤中隊攻堅，拘提吳姓老大及詐團成員共10人到案，起獲儲值卡千餘張、現金29萬3千元、愷他命、開山刀4把、球棒2支等贓證物，攻堅過程孫男與其他涉案人紛紛把手機筆電往窗外丟棄，落網後也不願配合解鎖手機，滅證意圖明顯，檢察官訊後將裁定孫男30萬元交保。



刑事局指出：該詐團洗腦被害人手法細膩，不只成立實體餐飲店，甚至被害人生日還會致贈蛋糕、禮券，導致被害人參加社群後君深信不疑，門市人員在民眾購買虛擬貨幣儲值卡前，還要填寫「遭詐騙免責聲明書」，警方統計約有上百人受騙，訊後依涉案詐欺、洗錢等罪嫌移送台北地檢署偵辦。





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