香港學生在台車禍「重癱近3年」奇蹟復原　終返港復健靜養

▲港生在台車禍重癱兩年「奇蹟漸復」，嘉大同學探望梁同學合影。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

來台就讀嘉義大學香港學生梁銘皓，2021年1月28日遭遇重大車禍，經嘉大、陸委會、教育部、僑委會、內政部移民署及嘉義縣市各大醫療院所等單位通力協助，目前意識已經恢復，語言及行動能力也大幅提升，整體恢復情形良好，已於2023年11月29日與其父母搭乘專機返港持續靜養。

嘉大指出，事發當晚梁銘皓騎乘機車搭載另名外校港生，傍晚五點多在嘉義縣布袋港聯外道路，與大貨車發生車禍，因撞擊力道極大，梁的機車全毀、傷勢嚴重，與友人第一時間被送往嘉義長庚醫院急救，梁生因車禍傷勢過重性命危急，嘉大國際處同仁立即聯繫學生在港家人，說明其傷勢，顱內出血，意識不清且左大腿開放性骨折，並安撫家長情緒，允諾協助安排醫療照顧及各項資源。

梁生歷經重大手術及高強度的復健治療，生存意志力始終堅定，離開加護病房轉進普通病房後，考量梁生仍須長期在台養護，嘉大協助家屬聘請全日看護照顧學生，另協調移民署以人道方案協助家長，在台陪伴梁生走過漫長復健之路。考量梁生家境清寒，嘉大代梁生申請陸委會及僑委會急難慰助金、教育部學產基金、嘉大學生平安保險及仁愛慰助金與急難救助金，另協助家屬彙整相關醫療費收據，申請汽車強制險理賠金等，共計約300餘萬元，希望能緩解梁生在台醫療及照顧所需費用。

梁生車禍後四肢癱瘓無法言語，但司法訴訟在即，考量刑事案件追訴時效將至，嘉大除陪同學生家屬親至車禍現場，並赴高雄港務警察總隊布袋港中隊製作車禍筆錄，協助家屬擬具監護宣告陳報書向嘉義地方法院申請梁生監護宣告，由梁生母親代為行使後續法律訴訟事宜，完備司法程序所需事證。

嘉大表示，梁銘皓入學是農藝系，但大二時申請轉系到園藝系，遇到車禍事件，承蒙諸多台灣官方單位通力協助及民間善心人士捐助，使家長及學生在台期間能得到充分的照顧及關懷。梁生走過人生的幽谷，卻從未放棄自己，展現生命無比韌性，是生命教育絕佳案例，母校嘉義大學衷心祝福梁生未來一天比一天更好，早日恢復健康重返校園。