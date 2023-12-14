　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

香港學生在台車禍「重癱近3年」奇蹟復原　終返港復健靜養

▲▼港生在台車禍重癱兩年「奇蹟漸復」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲港生在台車禍重癱兩年「奇蹟漸復」，嘉大同學探望梁同學合影。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

來台就讀嘉義大學香港學生梁銘皓，2021年1月28日遭遇重大車禍，經嘉大、陸委會、教育部、僑委會、內政部移民署及嘉義縣市各大醫療院所等單位通力協助，目前意識已經恢復，語言及行動能力也大幅提升，整體恢復情形良好，已於2023年11月29日與其父母搭乘專機返港持續靜養。

嘉大指出，事發當晚梁銘皓騎乘機車搭載另名外校港生，傍晚五點多在嘉義縣布袋港聯外道路，與大貨車發生車禍，因撞擊力道極大，梁的機車全毀、傷勢嚴重，與友人第一時間被送往嘉義長庚醫院急救，梁生因車禍傷勢過重性命危急，嘉大國際處同仁立即聯繫學生在港家人，說明其傷勢，顱內出血，意識不清且左大腿開放性骨折，並安撫家長情緒，允諾協助安排醫療照顧及各項資源。

梁生歷經重大手術及高強度的復健治療，生存意志力始終堅定，離開加護病房轉進普通病房後，考量梁生仍須長期在台養護，嘉大協助家屬聘請全日看護照顧學生，另協調移民署以人道方案協助家長，在台陪伴梁生走過漫長復健之路。考量梁生家境清寒，嘉大代梁生申請陸委會及僑委會急難慰助金、教育部學產基金、嘉大學生平安保險及仁愛慰助金與急難救助金，另協助家屬彙整相關醫療費收據，申請汽車強制險理賠金等，共計約300餘萬元，希望能緩解梁生在台醫療及照顧所需費用。

▲▼港生在台車禍重癱兩年「奇蹟漸復」。（圖／記者翁伊森翻攝）

梁生車禍後四肢癱瘓無法言語，但司法訴訟在即，考量刑事案件追訴時效將至，嘉大除陪同學生家屬親至車禍現場，並赴高雄港務警察總隊布袋港中隊製作車禍筆錄，協助家屬擬具監護宣告陳報書向嘉義地方法院申請梁生監護宣告，由梁生母親代為行使後續法律訴訟事宜，完備司法程序所需事證。

嘉大表示，梁銘皓入學是農藝系，但大二時申請轉系到園藝系，遇到車禍事件，承蒙諸多台灣官方單位通力協助及民間善心人士捐助，使家長及學生在台期間能得到充分的照顧及關懷。梁生走過人生的幽谷，卻從未放棄自己，展現生命無比韌性，是生命教育絕佳案例，母校嘉義大學衷心祝福梁生未來一天比一天更好，早日恢復健康重返校園。

ET快訊
ET民調／2024大選關鍵議題　42.0%民眾強烈認為是「清
辣妹助理怒告贏了　連千毅判賠8萬
ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多
全台第一人！跳科目三變「骨折三」　女友傻眼
台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將明顯降溫
快訊／淡水22歲學生慘死！　猛撞碎片炸一地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌鄰居家「太臭」害孕妻嘔吐　人夫做2件事挨罰2.8萬

投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

全台第一人！跳《科目三》變「骨折三」女友傻眼　高雄男現身說法

用皮肉換包包！連千毅爆辣妹助理「一次12萬」挨告　判賠8萬

阿兵哥為了騙14天婚假竟假結婚！緩起訴後高檢署駁回再議確定

無業男在家狂喝失控！「酒瓶猛敲頭」嚇壞妻女　警消壓制送醫

香港學生在台車禍「重癱近3年」奇蹟復原　終返港復健靜養

陳沂挨告詐欺！淪人頭戶被控「詐騙1000元」　檢揭真相結局出爐

又是保證獲利詐騙！雲林警咖啡廳逮車手　天真男才知道被騙

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

為何婚後不想跟婆家住？

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

嫌鄰居家「太臭」害孕妻嘔吐　人夫做2件事挨罰2.8萬

投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

全台第一人！跳《科目三》變「骨折三」女友傻眼　高雄男現身說法

用皮肉換包包！連千毅爆辣妹助理「一次12萬」挨告　判賠8萬

阿兵哥為了騙14天婚假竟假結婚！緩起訴後高檢署駁回再議確定

無業男在家狂喝失控！「酒瓶猛敲頭」嚇壞妻女　警消壓制送醫

香港學生在台車禍「重癱近3年」奇蹟復原　終返港復健靜養

陳沂挨告詐欺！淪人頭戶被控「詐騙1000元」　檢揭真相結局出爐

又是保證獲利詐騙！雲林警咖啡廳逮車手　天真男才知道被騙

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！在台日人警告：小心會被打

Faker年度最佳選手！LCK頒獎典禮T1狂掃大獎、Oner還有炸雞吃到飽

點7杯無糖木瓜牛奶！女喝1口飆「沒過7天鑑賞期」：不好喝退錢

嫌鄰居家「太臭」害孕妻嘔吐　人夫做2件事挨罰2.8萬

太Q！日本超萌「胡子碰碰」降落台灣手搖杯了　杯塞公仔環保杯要搶

5難處卡關實坪制落實　業者指：房價恐不減反升

投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走「149億」...逃亡美國20年

謝京穎「求月老14條件」張書偉全中！兩家庭3巧合：就是誇張成這樣

北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

正妹逛動物園遭長頸鹿「甩脖重擊」！醫一看事發影片在診間笑出來

社會熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

即／疑課業壓力大　彰化高職生墜樓身亡

猛撞停等紅燈工程車！　22歲騎士慘死

快訊／國1一早「3車追撞」幾乎全毀　傷亡不明

基隆民宅大火　烈焰衝出窗戶

玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」

男上尉女士官酒後戰艦當砲房　撤職懲罰成空包彈

他朝烏龜車比中指挨告！法官2原因判無罪

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

罕見「天王級1000萬邁巴赫」現身台中！

更多熱門

相關新聞

越南重彈一中舊調　新表態香港是中國內政

越南重彈一中舊調　新表態香港是中國內政

越南與中國今天發布聯合聲明，越南重彈中國所堅持的「一個中國」舊調，僅多了「台灣是中國領土一部分」的用詞，但卻新增香港、新疆、西藏問題屬於中國內政的論述。

曾參與連署反對議員校董改革方案 港中大副校長吳樹培被解僱　

曾參與連署反對議員校董改革方案 港中大副校長吳樹培被解僱　

嘉義婦橋上狂丟10條吐司！環保局開罰

嘉義婦橋上狂丟10條吐司！環保局開罰

4嫌洗劫港名錶世家搶走25隻名錶 最貴Richard Mille值1600萬

4嫌洗劫港名錶世家搶走25隻名錶 最貴Richard Mille值1600萬

「巔峰時期的周海媚有多正？」PTT讚：魅力會勾人

「巔峰時期的周海媚有多正？」PTT讚：魅力會勾人

關鍵字：

梁銘皓香港嘉義

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

楊丞琳失言4天首現身！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面