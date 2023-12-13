台灣9成企業難覓符合人才　台大攜手產業界打造競爭力

▲台灣有9成企業難覓符合需求人才，台大攜手企業打造產業競爭力。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

全球面臨嚴峻的人才短缺問題，台灣更高達9成企業難以找到符合需求人才，連續2年高居全世界之首。台大除推動「台灣引路人實習計畫」，讓學生進入職場學習問題解決和決策能力，更邀請約130位企業代表舉辦「人才永續、產學共育」活動，藉此了解企業進用新人計畫，進一步掌握未來用人的需求與期待，盼能透過交流與合作，搭建校方與企業間的橋梁，共育未來人才。

台大昨舉辦「人才永續、產學共育」倡議活動，共有國內外71家企業、130位企業代表共襄盛舉，各產業的公司執行長、人資長及高階主管齊聚，共商大缺工時代解方，包含台積電、台達電子、鴻海、富邦金、中信金、玉山金、宏碁及友達光電等，出席參與倡議的企業市值合計占台股近5成。

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台大指出，這次會議除除了台灣企業，也不乏輝瑞、ASML等知名跨國企業出席，顯示企業界對於求才挑戰急迫，需求孔急。且根據依據2023 ManpowerGroup統計，台灣有高達90％的企業難以找到符合需求的人才，連續2年高居全世界之首。凸顯全球面臨嚴峻的人才短缺問題，產業界普遍反映儘管需求急遽增長，但相對應的人才供應仍遠遠無法滿足市場需求。

台大副校長丁詩同則表示，台大每年投入許多資源，就是為了讓同學有更好的學習環境，成為改變社會的未來領導者。非常感謝企業與台大合作，將產業的實際需求帶到學術殿堂，共同培養人才，這不僅是為了台大與企業，更能為台灣社會發展帶來更好的貢獻。

▲台大副校長丁詩同認為，企業與台大合作培養人才，不僅是為了台大與企業，更能為台灣社會發展帶來更好貢獻。（圖／台大提供）

台大表示，目前和台大攜手倡議「產學共育」的企業，都已積極備戰人才。例如台積電攜手台大推出半導體學程培育兼具實作及研發人才，台達電子近年來也深耕校園，除了與台大成立聯合研發中心，也與台大職涯中心合作ESG跨域人才引路人實習計畫；輝瑞因為疫情顛覆產業模式，調整人才策略，與台大除了醫藥產學合作外，也擴充跨域人才產學共育。