行人斑馬線等紅燈　駕駛崩潰「誰敢過」！苦等15秒求了：拜託後退

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記者趙蔡州／綜合報導

一名網友埋怨，他近日開車行經新北板橋三民路一段、永豐街口轉彎時，發現4名行人站在「斑馬線」上等待行人號誌燈，由於怕被檢舉「未禮讓行人」，導致他遲遲不敢通過，最後才終於忍不住開口，拜託行人退到人行道，整整乾耗了至少15秒，其他網友看了影片後直呼「車主正確操作」。

▲行人站斑馬線等紅燈，駕駛怕被罰不敢走，明明綠燈卻苦等15秒。（圖／翻攝自爆怨公社）

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原PO在臉書「爆怨公社」貼出影片，可以看見他12日晚間8點多開車出門，行經三民路一段、永豐街口綠燈準備右轉時，看見有4名行人站在斑馬線上等候號誌燈，他擔心一旦從行人錢方通過，可能會遭人檢舉「未禮讓行人」，導致他遲遲不敢通過，最後乾脆停在路口。

數秒後他終於忍不住，按下車窗向4名行人大喊「不好意思，拜託可以退到人行道嗎，不然我會被檢舉」，總共在路口乾耗了大約15秒。原PO也在該貼文詢問，「我要請問，車輛綠燈右轉，行人紅燈，但他們站在斑馬線上，我右轉距離她們會是三個枕木紋內，這樣被檢舉我會被罰嗎？」

影片一出立刻引起網友熱議，有人說，「車主正確操作」、「被檢舉就是罰，除非修法紅燈沒有距離懲罰」、「行人違規穿越馬路會被罰，開車騎車的人未禮讓行人也會被罰，你這個也是會被罰，因為行人優先，真的撞上又是兩件事」、「影片中確實有問題，車主喊的很好，至少保證不會被檢舉」。