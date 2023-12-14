板橋民族陸橋要拆了　夜間全線封閉

▲板橋民族陸橋。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市板橋區民族陸橋將於15日進行拆除工程，夜間11時起至隔天上午6時進行大梁拆除吊離作業，屆時將封閉民族路至中和中山路3段（板橋區區運路口至中和區莒光路口），提醒民眾提早改由區運路、漢生東路通行，施工期間如遇下雨或天候不佳將順延。

新北市政府養工處表示，民族陸橋拆除工程將分5個階段進行，其中僅大梁拆除吊離階段需全線道路封閉，其餘拆除階段僅使用部分人行道施工，不影響車輛通行。

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養工處補充，公車部分將影響57、796、265區、265夜、657、307經莒光路及307經西藏路等7路線公車，屆時深丘里（板橋放送所）、民族區運路口、電信訓練所、國泰街口、瑞穗里、海山國小、海山高中等7個站位將不停靠，請民眾改至新北市政府（新府路）、板橋外站、後站商圈、介壽公園（館前東路）、漢生路、環球購物中心等6個站位搭乘。

工務局長祝惠美強調，伴隨時代演變及平面交通人行環境設施進步，陸橋使用率逐漸降低，板橋民族陸橋是新北市升格以來拆除的第53座人行陸橋，拆完後全市將剩下101座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀。