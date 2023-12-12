公園阿北講我壞話...恐怖男持鐵鎚敲爆他頭！被揪出是通緝犯

▲余男持鐵槌攻擊公園聊天的老伯，當場查扣鐵鎚。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子今年4月間在市場無端攻擊買菜民眾，傷害罪未出庭遭到通緝，日前他到公園涼亭看到一名老伯與人聊天，以為在講他壞話，上前理論爆發口角，盛怒下拿出隨身攜帶的鐵鎚朝老伯攻擊，造成老伯頭部撕裂傷，血流如注，警方趕抵將老伯送醫，並逮捕施暴男子，訊後依傷害罪送辦。

據悉，46歲余姓男子今年4月間，在板橋一處市場無端毆打路過買菜民眾，被依傷害罪送辦，卻因未出庭遭到通緝；5日上午9時許，他跑到板橋區民權路板信公園閒晃，聽到65歲蔡姓老伯在涼亭跟朋友聊天，以為在講他壞話，於是上前質問2人。

▼余男持鐵槌攻擊公園聊天的老伯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「你是不是在講我壞話」，蔡姓老伯摸不著頭緒連忙解釋，但余男顯然對回答很不滿意，雙方起口角衝突，余男盛怒下竟拿出隨身攜帶的鐵鎚，朝老伯攻擊，造成頭部撕裂傷，當場血流如注。

警方獲報到場，先將受傷的老伯送往亞東醫院救治，幸好意識清楚沒有生命危險，余男當場被逮捕並被帶回派出所偵訊，老伯經包紮後檢具診斷證明書提出傷害告訴，警方經查余男遭通緝，訊後依涉傷害通緝暨傷害案隨案移送新北地檢署偵辦。

▼警方到場余男悠哉整理他的物品 。（圖／記者陳以昇翻攝）