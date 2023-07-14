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點頭、搖頭超可愛！共108種最新Emoji將登場

▲共有108種最新Emoji。（圖／MacRumors）

▲共有108種最新Emoji。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人都喜歡用表情符號表達心情，現在傳出將推出最新的表情符號，根據外媒MacRumors報導，2024 年推出的新表情符號可能包括垂直搖頭、水平搖頭、鳳凰、斷鍊、棕色蘑菇以及多種膚色的人物表情符號。

這些最新的Emoji可能會包含在 Unicode 聯盟將於今年 9 月批准的 Emoji 15.1 規範中。新的表情符號為 Emojipedia 提出，現階段的許多表情符號已獲得批准並進入官方表情符號版本。

此次共有 108 個新表情符號，其中大部分由具有多種膚色的人物表情符號組成。包含現有的行走的人、奔跑的人、跪著的人、拄著白拐杖的人、坐手動輪椅的人、坐電動輪椅的人表情符號為基礎，添加了左右方向等方向，且有各種不同膚色的選項。

Emoji 15.1將於2023年9月最終定案，然後蘋果、Google 和其他廠商將通過未來的軟體更新採用。蘋果通常需要幾個月的時間才能推出新的表情符號，因此雖然這些表情符號將於 9 月獲得批准，但蘋果要到 2024 年才會將它們添加到產品中。蘋果最後一次添加表情符號是在 2023 年 2 月發布的 iOS 16.4。

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