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監察院揭在台失聯移工「超過8.2萬人」！勞動部澄清了

▲▼監察院出版新書。（圖／監察院提供）

▲監察院今天公布出版新書。（圖／監察院提供）

記者閔文昱／綜合報導

監察院將今年剛完成的調查研究報告，編印成《一群在台灣沒有身分的人——移工為什麼要失聯？》一書，並揭露目前仍滯留在台的失聯移工已超過了8.2萬人，希望藉此讓各界看到移工在政策及制度上所面臨的困境。對此，勞動部表示，今年移工失聯發生人數已趨緩，將透過跨部會協商從政策面、預防面、查處面及裁罰面加強各項措施，持續強化保障移工權益。

勞動力發展署今（10日）指出，移工在台人數至今年10月為75.1萬人，其中包含失聯未查獲滯臺移工累計8.5萬人。移工失聯人數及發生率自2021年2萬人（2.96%），因受疫情邊境管制，國內缺工致非法聘僱移工情況激增，加上遣返困難，2022年失聯發生及滯台人數大幅增加，上升為4.1萬人（5.96%）。

▲台南市警五分局在轄內一家傳統小吃店，查獲2名越南籍移工，店家因違反就業服務法最重可罰75萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲監察院新書指出，目前仍滯留在台的失聯移工已超過了8.2萬人。（示意圖／資料照，下同）

不過，今年3月疫情解封，邊境管制及遣返作業均回復正常，今年至10月底2.7萬人（3.65%），相較去年同期（5.10%）已明顯下降，移工失聯情形逐步趨緩。

發展署表示，移工發生行蹤不明原因包括經濟因素、勞動條件及雇主不當對待等，勞動部近2年從政策面及預防面也特別推動強化移工權益多項措施。後續會透過跨部會合作，加強輔導雇主加強選工及提升法遵認知、避免雇主不當對待，自源頭預防移工失聯。

發展署強調，將持續加強宣導移工如遭遇雇主不當對待、積欠薪資或仲介超收費用等情形，立即撥打1955專線檢舉，也將持續運用LINE@移點通，發送工作權益法令資訊，暢通移工申訴求助管道。此外為了減輕移工來台工作的外國仲介費負擔，已設置直接聘僱聯合服務中心，持續協助雇主直接聘僱移工，近年辦理專案選工已引進約2300名製造移工，日前也已與印尼達成共識，將專案選工工作類別擴大至機構看護及農業工作。

▲彰化專勤隊羊肉爐店查獲４名失聯移工。（圖／彰化專勤隊提供）

另外，部分移工入境前計畫失聯、蓄意非法工作，也在今年9月4日修正規定加強外國仲介源頭管理責任，建立外國仲介引進移工逾規定失聯人數比率停權機制，依情節輕重處7日至28日停權暫停引進移工來台。

發展署說明，勞動部也持續結合移民署及國安團隊合作查處及加速遣返，在今年2至6月間合作推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」協助約1.4萬名自行到案的失聯移工返國，至今年10月底也已查獲非法媒介者453人及非法雇主2568人，均依法重罰。未來也將修法再提高非法媒介者罰則3倍，改為依涉案人數每人罰150萬元，並加重處罰非法僱用，由每案裁罰改為依涉案人數每人罰75萬元。

發展署強調，國家推動經濟及社會發展需要，引進移工協助產業運作及家庭照顧長者，對於人權保障不分國籍及身分，勞動部會持續強化保障移工與雇主權益，跨部會協商從政策面、預防面、查處面及裁罰面加強各項作為。

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