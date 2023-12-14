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包裹快捷量郵資喊漲！中華郵政董座：檢討案明年第一季出爐　

▲▼中華郵政董事長吳宏謀。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政董事長吳宏謀。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應民間業者搶市，中華郵政國內包裹和快捷數量今年下滑8%~11%，加上包裹郵資遠比其他民間宅配業者低廉逾3成，中華郵政啟動「國內包裹、快捷郵資調整」評估調漲郵資，提升服務品質，並檢討開源節流方案，中華郵政董事長吳宏謀表示，檢討案預計明年第一季出爐，屆時還要送董事會討論。

中華郵政2019年原規劃分別針對國內包裹及國內快捷郵件調漲資費，漲幅從10元到20元不等，不過當年度遭交通部宣布凍漲，由於相關成本仍持續高漲，加上中華郵政國內包裹時效最快隔天可抵達，郵資比民間宅配業者便宜超過3成，另也面臨超商店到店的分食市場，也衝擊郵局包裹量下滑；另快捷費用與民間宅配差不多，但都會區內同一縣市最快當天可到貨，雖具競爭力，但中華郵政人事成本比民間宅配業者高，也讓成本壓力不小。

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由於疫情期間包裹和快捷需求大，疫情趨緩後，中華郵政今年包裹數量下滑8%，快捷數量下跌11%，函件數量也減少2%，加上成本居高不下且多年未反映，中華郵政再度啟動國內包裹和快捷資費調整評估和檢討。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，相關郵資資費檢討案預計明年第一季出爐，若跟民間業者資費差不多，可能就不會調整，若差距很大，調整資費後也要提升服務品質，相關方案出爐後還要送董事會討論。

吳宏謀表示，今年疫情舒緩，中華郵政公司推動加速數位轉型、落實永續經營和核心業務等都有不錯成果，現行傳統物流和電子商務緊密結合，中華郵政正積極跟工研院及相關單位合作，希望未來郵政物流除專營權外，會再適當擴充。

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