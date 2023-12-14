日月潭5菜1湯1400！他吃一口魚怒「土味超重」　開戰餐廳要求退費

▲日月潭5菜1湯要價1400元，客人吃一口魚「都是土味」求退費。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他與家人日前到日月潭觀光，在當地某一間餐館吃飯，總共點了5菜1湯要價1400元，上菜後吃了一口魚發現土味超重，另外店家服務態度差，還不斷催加點食物，氣得當場要求退錢，被拒絕後報警處理。針對指控，店家表示，菜色合不合口味因人而異，加上客人態度也非常差，才無法達成共識。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他與家人總共5人（4大1小）日前到日月潭旅遊，在當地某一間餐館吃飯，前後點了5菜1湯要價1400元，沒想到服務人員竟一直要求他們加點，他們考量到只有5人要吃，所以一直拒絕服務人員的建議，沒想到服務人員就表現的很不耐煩，讓他們感覺非常不好。

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上菜後，他吃了一口魚就發現土味很重，詢問服務人員該如何處理，先後問了3次都被餐廳冷處理，店員還一臉不耐煩的樣子，氣到他當場報警、要求餐廳退錢，警方到場後說是消費糾紛，要求他跟店家自行調解，結果餐廳還是繼續擺爛，「為了避免破壞旅遊興致，索性就離開了，希望不要再有其他人受騙」。

▲網友表示，淡水魚有土味是經常有的事，能不能接受是看個人口味。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「要求加點，感覺超不好」、「看起來像一開始點餐的問題，才拿魚有土味借題發揮」、「店家態度確實不好，但因為口味不合要求退錢就太過了」、「一道250元其實不會太貴唉」、「難吃就自認倒霉，還要報警，真的浪費資源」。

針對投訴，餐廳老闆娘表示，菜色價格都有清楚標示，至於魚有沒有土味是主觀感受，但客人既然要求退費，他們第一時間也答應了，不料客人還是態度很差、不斷狂唸，她的老公就跟客人說「你們不用那麼大聲」，結果客人就瞬間暴怒，當場打電話報警，最後才鬧到不歡而散。