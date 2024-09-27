只有這枚銅板沒有數字！外國客困擾詢問日本作家：這到底說少錢？

▲觀察日圓的硬幣，確實只有5圓沒有寫阿拉伯數字。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從新冠疫情結束以後，日本再度成為吸引全球各地旅客造訪的觀光大國，尤其適逢日圓貶值，許多觀光客捧著大把的日幣前往日本消費。不過，日本當地有名作家卻發現，外籍遊客經常被貨幣問題所困擾，像是詢問5元硬幣「是多少錢？」

根據日媒《Maidona News》，隨著新冠疫情結束，日本再度迎來大批觀光客從全球各地造訪；在此之際，日本網路社群上一則文章意外掀起關注。曾經在日本出版「拉丁語全世界攏ㄟ通」一書、暱稱「拉丁語先生」的作家，便透過社群平台X發文，透露他經常被外國觀光客拿著5圓日幣的銅板，向他詢問「這是多少錢？」

原來，仔細觀察日圓5元硬幣才發現，上面竟然只有寫著日文漢字的「五円」，而沒有阿拉伯數字或英文字母。這對平常熟悉日文漢字、平片假名、阿拉伯數字、英文字母的日本人而言，是不太容易發現的事。

拉丁語先生受訪時答道，「其實直到被外國人詢問5日圓硬幣上的金額之前，我根本沒有發現硬幣上竟然只有標示日文漢字數字。儘管對於是否要更改5日圓硬幣的設計，存在著正反兩方的意見，但我個人是蠻喜歡5日圓硬幣的設計。不過為了能夠讓更多人分辨硬幣的金額，應該要寫個小小的數字『5』會比較好。」

對此，日本網友們留言表示，「5日圓硬幣確實沒有寫阿拉伯數字」、「確實經常被問耶！尤其是我告訴他們，5圓和『有緣』（ご縁）同音時，他們聽完以後都很開心」、「只有漢字圈國家的人才能看得懂」。