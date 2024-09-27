日前首相麻生表態「支持高市早苗」　有望誕生首任女首相

▲麻生太郎表態支持高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨大選將於27日下午舉行投開票作業，共有9名候選人共同角逐黨魁之位，其中石破茂、高市早苗以及小泉進次郎呼聲最高。自民黨副黨魁麻生太郎稍早表態支持經濟安全保障擔當大臣高市早苗，並指示麻生派議員在第一輪投票將票投給高市。

根據《產經新聞》報導，自民黨27日將選出新任黨魁，而新黨魁也將成為日本下一屆首相。自民黨多名幹部26日透露，麻生太郎已經向現任首相、自民黨總裁岸田文雄表態支持高市早苗。

麻生在此之前曾表態支持麻生派的河野太郎，麻生派也有議員擔任河野太郎與上川陽子的推薦人，不過麻生稍早已經下達命令，要求麻生派旗下議員在第一輪投票中，將票投給高市早苗。

▼日本自民黨大選9大候選人名單。（圖／記者王佩翊製作）



此次自民黨選舉之中，高市早苗、石破茂以及小泉進次郎的競爭進入白熱化階段。由於石破茂曾在麻生太郎擔任首相期間要求他下台，因此兩人關係微妙。而與麻生太郎關係不算良好的前首相菅義偉已經表態支持小泉進次郎，因此麻生也不願替小泉背書。

▲日本經濟安全保障大臣高市早苗。（圖／達志影像）



雖然麻生已發出明確指示，但因自民黨近來強調解散派系，因此麻生派內部議員是否會完全遵照指示行動，仍存在不確定性。根據自民黨選舉規定，如果第一輪投票無人得到過半數的票數，獲得最高票的前2名候選人則需進行第二輪投票。

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