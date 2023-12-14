全台第一人！跳《科目三》變「骨折三」女友傻眼　高雄男現身說法

▲朱先生在KTV跳「科目三」，當場痛到要坐輪椅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

全台第一人！高雄市一名男子跳近期夯舞「科目三」時居然跳到骨折，第一時間他還以為自己只是扭傷，結果隔一天越來越痛，到醫院檢查才發現竟是骨折，他不但自我解嘲是「骨折三」，還在輪椅上繼續跳。

受傷的朱先生表示，自己是在KTV跟朋友歡唱時，一時「感覺來了」就想要跳科目三，然後跳一跳就覺得腳好像受傷了，第一時間就蹲了下去，朋友一開始還以為是在開玩笑，後來越看越不對，這下歡唱的感覺都沒有了，立刻找來服務生幫忙，服務生推來輪椅，問要不要送醫，朱先生覺得應該沒有太嚴重，所以就回家休息，但是沒想到隔天越來越痛，到了醫院才知道「代誌大條了」。

▲朱先生在表示自己根本沒想到會骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲朱先生現在只能在椅子上跳，不過被稱為「骨折三」他，腳還是很痛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

朱先生說自己現在得休養，暫時也不會想跳科目三，因為「感覺沒了」，不過跳「科目三」跳到骨折，真的很糗，所以他也不敢對外說，人家問起時都說是「跌倒」造成，只是女友知道真相之後，當場「傻眼、好氣又好笑」，而他也從朋友眼中的小網紅多了一個綽號，就叫做「骨折三」。