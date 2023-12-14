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跳《科目三》害腳踝骨折！舞蹈師辣跳示範　醫曝：傷害性極強

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名朱姓男子跳《科目三》導致腳踝骨折，專業的復健科醫師表示這首舞蹈雖然簡單，不過對於雙腳的傷害性極強，因為承擔全身重量又要快速晃動，對於膝蓋跟腳踝的都是一大考驗，復健科醫師強調不是不能跳，而是要做好充分準備，而專業舞蹈老師也提醒跳《科目三》前，真的要先熱身，才不會受傷。

▲復健科醫師李泰德強調《科目三》對膝蓋跟腳踝傷害很大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲舞蹈老師阿咪示範《科目三》，腳部的拗折都不是日常會用到的角度 。（圖／記者吳奕靖攝）

一名朱姓男子跟朋友在KTV歡唱時，一時感覺來了就在現場大跳時下最夯的《科目三》，突然聽到一個聲響後，腳傳來劇烈疼痛，當場讓他倒地，雖然沒有送醫，不過還是得坐輪椅才能回家，隔天去醫院檢查時，醫生診斷「腳踝骨折」，他當場傻眼。

▲復健科醫師李泰德強調《科目三》對膝蓋跟腳踝傷害很大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《科目三》對膝蓋跟腳踝傷害很大 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲復健科醫師李泰德強調《科目三》對膝蓋跟腳踝傷害很大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲舞蹈老師阿咪示範《科目三》，腳部的拗折都不是日常會用到的角度 。（圖／記者吳奕靖攝）

跳《科目三》真的會造成骨折嗎？蔡昌學復健科診所醫師李泰德說這首歌是「看似簡單，不過傷害性極強」，因為這首歌主要是「腳部動作」，而腳又要負擔我們的體重，他進一步示範舞蹈動作，一邊跳一邊解說承受力量的改變，他說「膝蓋就是蹲下跟站起來的彎曲跟伸展動作，關節動力學就不比較包含左右，而雙腳左右主要都是靠關節的側韌帶支持，所以當你做《科目三》的劇烈左右搖晃動作，就很容易造成膝蓋兩側韌帶受傷，而腳踝的部分也是，當你往外的時候，做一個側翻動作時，這時候從腳底面支撐變成一個腳背線的支撐，突然間的壓力改變，平衡感不好就會往外倒，這時候外側韌帶就會受傷」。

李泰德說，跳《科目三》造成腳踝骨折發生原因，就是重心改變，讓承受全身重量的腳底瞬間改變壓力，就會骨折。同時他也指出腳踝骨折的傷勢，對於年輕人來說至少要休養3個月，期間包含開刀、植入固定器再移除，這個休養期就得拉到6個月」，所以他提醒如果不小心受傷，發現腳部出現局部紅腫、瘀青時，還有疼痛就要看診來確定是否有骨折。

▲復健科醫師李泰德強調《科目三》對膝蓋跟腳踝傷害很大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲腳踝傷害除了骨折之外，還有肌腱發炎、撕裂傷等（圖／記者吳奕靖攝）

▲朱先生在KTV跳「科目三」，當場痛到要坐輪椅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲朱先生在KTV跳「科目三」，當場痛到要坐輪椅，事後檢查確定為腳踝骨折 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有13年跳舞資歷的專業老師阿咪說，《科目三》看似很間單的舞蹈，不過對於腳踝來說卻是「高強度的拗折，平常走路都很難拗出的角度，所以要跳這首歌就要暖身，尤其是膝蓋跟腳踝的部分是特別重要」，建議在腳踝部分，會以順時針方向去繞圈，然後再逆時針方向繞圈，左右兩腳至少要有2次各5圈的暖身動作，讓腳踝關節能夠得到潤滑，最後膝蓋的部分也是同樣動作」，透過這些暖身動作來提醒自己身體與大腦，接下來再進行跳舞動作。

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