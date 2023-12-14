用皮肉換包包！連千毅爆辣妹助理「一次12萬」挨告　判賠8萬

▲連千毅直播時控翁姓女助理「用皮肉換包包」，挨告判賠8萬元 。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳佩蓁／新北報導

直播主連千毅去年8月在直播時指控翁姓女助理「用皮肉換包包」，還稱對方私下在做性交易，一次價碼是12萬元，氣得翁女一狀告上法院，要求連賠償40萬元。案經新北地院三重簡易庭審理，判連千毅應賠償8萬元，全案還可上訴。

判決指出，連千毅去年8月13日在臉書「蘭庭精品」粉專直播，控訴翁姓女助理沒有正常收入，全靠做S（即性交易）「用皮肉換包包、名錶」，並稱翁女涉及色情、飯局接案行為，私下在做八大行業，認識很多人，口袋現金滿滿所以不甩任何人等不實言論。

翁女主張當時直播觀看人數高達14萬，對她的社會評價造成莫大損害，導致她承受極大精神痛苦，要求連千毅賠償40萬元精神慰撫金。

連千毅則辯稱，翁女有經濟壓力，離職後就要求他包養，並提出對話紀錄及轉帳紀錄，指每次包養價碼是12萬元。不過法官認為他提出的對話紀錄並不完整，實屬無據。

法院認為，連千毅指翁女涉嫌妨害風化之言論，足使觀眾認為翁女已有涉及刑事犯罪嫌疑，顯然妨害翁女之名譽權，且該則貼文已累積按讚數5861個、620則留言、100次分享，影響翁女名譽權已達情節重大，判連應賠償8萬元精神慰撫金，全案還可上訴。