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日月潭涵碧樓推冬季養生之旅　享芳療SAP、祛寒食補與冥想課程

▲涵碧樓推出冬季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

▲涵碧樓推出冬季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

冬季來臨之時，萬物為減少能量散失進入休養收藏狀態，正是養生蓄銳最佳時刻；日月潭涵碧樓推出為遊客量身打造的「冬季養生之旅」，透過養生芳療SPA、餐點食補與靜心冥想，可在自然環境享受愜意慢活，讓身心靈沐浴在溫暖中，蓄積能量、等待春天生機到來。

涵碧樓指出，該專案由養生管家依據每位遊客體質，搭配對應的養生療程，打造專屬的「The Lalu」養生課程：從養生足浴、藥草蒸氣浴開始，芳療師再以頌缽的音波振盪方式，平衡紛亂的身心能量，最後以「The Lalu」經典按摩以及具有療癒金屬的KANSA坎薩魔杖，達到全身肌肉及神經的放鬆作用；頌缽靜心冥想與正念香篆等課程，則由正念師引導幫助培養正念、梳理心靈的雜蕪與感受當下的寧靜，達到安定心神與釋放負面情緒。

▲涵碧樓推出冬季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲涵碧樓推出冬季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲涵碧樓推出冬季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供）

另配合冬季飲食、少食生冷與減鹽、增苦等特色，涵碧樓由湖光軒中餐廳主廚林宗立（Mike Lin）、東方餐廳主廚吳彥璋（Emil Wu）聯手打造養生套餐：包括老滷鮮鵝茶油飯、粉光枸杞燉子排、枝竹栗香羊腩煲，以及埔里錦菇戎湯松露油，爐烤海膽時魚配虎蝦干貝佐柚香味噌醬，以補充優質的蛋白質搭配溫補祛寒的食材，為身體補充能量、增強抵抗寒冷的能力。

▲涵碧樓推出冬季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲涵碧樓推出冬季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供）

涵碧樓表示，冬季養生之旅有三天二夜和兩天一夜兩種專案行程，專案住宿期間皆自12月1日至2024年2月29日止，預訂專線049-2856888。

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