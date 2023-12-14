微星筆電20年特展搶先開箱！AI特區、筆電進化史　超萌限定Lucky龍周邊等你帶回家

記者蘇晟彥／台北報導

筆電領導品牌MSI微星科技從2004年推出第一款「MS-1003」筆電後，一路秉持著追求創新、服務消費者高品質需求的原則，陪著大家走過了20個年頭，在經過這些年的淬鍊進化，在20週年之際舉辦「MSIology: 微星筆電20週年特展 - 極致效能 尊寵體驗」，以5大主題展區將所有成果展示在粉絲面前，在15至17日於松山文創園區2號倉庫隆重登場，現場不僅能回顧微星筆電進化史，更有集點活動拿好康、快閃店享優惠，就讓《ETtoday新聞雲》搶先帶大家一窺展覽的奢華面貌！

▼「MSIology: 微星筆電20週年特展 - 極致效能 尊寵體驗」在松菸2號倉庫舉辦。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

▼入口處就可以看到吉祥物LUCKY迎接大家到來。

在開始逛展之前，將會拿到一張「空白小卡」作為門票入場，千萬不要以為它就是一張空白的紙，這張卡在經過各展區的蓋章活動後，將會慢慢堆疊成「Lucky龍」的圖案，不僅超級可愛，更可以在「完成」卡片後到快閃店區兌換點心、紀念禮品，還能夠帶回家珍藏，所以在逛展同時千萬不要遺漏在各處的「闖關活動」，一起將最大獎通通帶回家吧！

▼全部蓋滿後Lucky龍將會出現，可以至快閃店區兌換相關禮物。



主題1：走進時光隧道，看見微星筆電20年的風華

從大門口走進第一區後，就可以看到這20年來微星筆電的進化史，從2004年第一款筆電「MS1003」、2007第一款專為玩家設計的電競筆電「GX600」，粉絲將可以在這個時光走廊中，透過圖片、影片回顧微星筆電這20年來的歷史與事件，不管是專注於效能、工藝設計，到微星科技專屬創新技術，都能深刻體驗到這一路上微星的用心及在引領市場趨勢的貢獻與影響力，而對於微星的粉絲來說，更可以近距離看到這些經典筆電款一字排開展出的震撼畫面！

▼在第一區可以看到這20年來微星筆電的進化史。



▼2004年微星第一款筆電推出，從此踏上追求高品質、創新之路。



主題2：一窺微星的奢華美學

如果說在第一展區看到經典，那第二展區將會看見「永恆」，在這區中主要展示微星筆電的設計圖及一系列的得獎作品與聯名款筆電，在設計圖中，可以看到微星將科技與奢華完美融合成為獨到美學，也可以從一旁的設計圖中看到對「美感」的極致追求。在得獎的各項作品與歷年聯名款筆電中，更能得知微星如何將自身獨到美學完美應用在上面的秘訣，一窺微星筆電成功塑造奢華美學的秘密。

▼展區二可以一窺微星筆電在「美學」上追求的極致。



▼Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport就以月岩灰配色設計，搭配鎂鋁合金以精密工藝打造的絕美機身。



主題3：親身體驗極致效能

在看完經典、欣賞完永恆，接著當然就要親自下陣體驗微星筆電各種「極致效能」的魅力，在精心打造的情境區中，粉絲可以選擇擔任攝影師、直播主，直接操作筆電來了解微星是如何幫助各領域的專業人士，透過高效能來完成工作，像是直播主必須要隨時隨地開玩3A大作，透過微星筆電的設備，就能讓直播順暢、畫面不卡頓。

▼情境區可以直接操作最新款微星筆電，享受高效能帶來的順暢感。（圖／MSI提供）

主題4：實際領略微星的海量創新科技

講到近期最夯的話題，「AI人工智慧」絕對是科技業討論的重心，在這區集結了微星筆電立年來創新的內容，針對未來消費者對於需要具備AI處理能力的筆電，微星已經率先超前部署，在筆電中配置專為AI所打造的最新Intel Core Ultra處理器，內建NPU將能夠支援各種AI軟體，讓筆電的效能更加優異、更省電，繼續發展出未來無限可能。

主題5：特展限定體驗店

在體驗完微星筆電帶來的無比魅力、各種豐富的展示內容後，當然就要到快閃店買一波！在這次快閃店中不僅有粉絲最愛的Lucky龍駐守，憑票逛展不僅可在快閃店領取20週年限定禮、享用美味特製點心，完成闖關集章即可參加扭蛋抽好禮，快閃店中還有多款熱銷明星筆電提供優惠價格，現場憑票券選購筆電最高現折2,000元，任一款周邊商品再享現折200元；購買任一款筆電即贈「隨身帆布小提袋」，購物滿額NT$25,000送「質感手機架組」，滿額NT$40,000再送「20週年限定束口袋」，豐富優惠與加碼送只在特展活動現場獨享，絕對是今年年末最後一個犒賞自己的好時機！

▼卡片蓋章完成後可以到快閃店區域兌換扭蛋、點心券。（圖／MSI提供）



▼20週年爆米花。



本次特展活動需憑票入場，即日起可於KKTIX購買，12/14前享預售優惠價；12/15前於微星官方授權之實體經銷門市或購物網選購任一款MSI筆電，完成活動登錄即可免費獲得特展VIP限定套票組，內含特展門票、20週年限定禮，再享效能筆電現場抽獎資格。MSI 20年來的極致效能與工藝追逐，豐富內容都將在本次特展獨家解密！

▼本次快閃店有許多明星商品可以選購，各種Lucky也在此陪伴玩家。



▼展場內也有大型拍照、打卡點可以盡情使用。



「微星筆電20週年特展 - 極致效能 尊寵體驗」活動資訊

時間：2023/12/15(五)-2023/12/17(日) 11:00-20:00 (19:00停止售票、入場)

地點：松山文創園區2號倉庫 (台北市信義區光復南路133號)

入場方式

預售票：即日起於KKTIX販售，12/14(四)前購票享預售優惠價

購票網址：https://msigamingtw.kktix.cc/events/msinb20

現場購票：12/15(五)-12/17(日)活動期間於特展入口處販售，售票時間為每日11:00-19:00

VIP限定套票：即日起至12/15於微星官方授權之實體經銷門市或購物網選購任一款MSI筆電，完成活動登錄即可免費獲得特展VIP限定套票組（活動網址：https://tw.msi.com/Promotion/1212NB20）