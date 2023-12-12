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今年最後水逆「3星座淪重災區」　摩羯衰完爆強運！射手注意身體

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今年最後一輪水逆明（13）日將強勢來襲，且持續到明年1月2日，命理運勢網站「同道大叔」就指出，有3個星座將淪重災區，但只要渡過此次水逆，即可迎來順心如意的一年，而原本最慘的摩羯座更會三運齊發，事運、人運、財運大爆發。

「同道大叔」在微博發文提醒，本年度最後一輪水逆即將來襲，從12月13日至明年1月2日，重災區依序是摩羯座、射手座及雙子座；不過渡過此次水逆後，即可迎來順心如意的一年。

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第一位：摩羯座

此次水星於摩羯逆行，影響摩羯命宮，摩羯最大感受就是：情緒不通暢！思維會有點封閉，感情會向內探索；簡單來說就是，自己獨處的時候容易多想。不過摩羯本就善於自我消化，此次水逆雖路過摩羯，但並沒有打準靶子；而水星撤退之後，摩羯將直接否極泰來，事運、人運、財運，三運齊發，雖然沒有觸底，卻迎來超強反彈！

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

▲射手座要注意身體健康。（示意圖／記者趙于婷攝）

第二位：射手座

這最後的一次水逆，先是跨越摩羯，再與射手擦肩而過，射手算是離著近遭到了波及。期間可能發薪有推遲，投資不太適宜，資金周轉稍有阻塞，其實也並不傷及內裡！23日後注意身體健康，天冷了怕感冒，呼吸道也易發炎，除此之外沒有大問題。

同道大叔直言，「水逆往往以小障礙換大吉相，射手在水逆結束後，就會迎來持久福運，在此之前稍加注意就好了！」

第三位：雙子座

這回雙子也算是「災民」，一定程度上受水逆干擾，受影響最大的部分，也就是財務方面緊了點。其實不只是水逆期，從水逆之前，雙子壓力就稍微大一些，突然間花錢的地方挺多的。

不過同道大叔認為，花點錢是小事，無災無難才是王道，何況水逆後雙子事運上有大喜。這個大喜能以「人生轉折點」來註解，只要雙子耐心、沉穩，最後得到的會比想要的還多！

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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